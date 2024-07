Saviano rinunci alla Rai, Bersani diffamò Vannacci e Microsoft: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Matteo Renzi è quell’uomo capace di passare da un centrosinistra in stile Blair al Terzo Polo con Calenda (già morto), passando per un certo innamoramento per il centrodestra per ritrovarsi infine tra le Sardine di Elly Schlein. L’ultima novità di Italia Viva, anche se molti nel partito non sono d’accordo, è l'avvicinamento al Pd. “Alle prossime politiche l'unica possibilità per cambiare rispetto al governo Meloni e Salvini è costruire un centrosinistra che costruisca un patto di governo puntuale, sui temi programmatici - ha detto - E il Pd di Schlein esplicitamente dice che contano i voti e non i veti, a differenza di ciò che diceva il PD del 2022”. Che Renzi tiri a campare con “un centro che guarda a sinistra”, lo si capisce. Anche se ormai ha perso pure quel briciolo di credibilità che gli era rimasta. Mi preoccupa semmai che Schlein non gli abbia già sbattuto la porta in faccia. Occhio, Elly: perché Renzi è capace di litigare anche con se stesso. E le storie d’amore insegnano che chi ha tradito una volta, non avrà problemi a farlo di nuovo. Magari batterai anche Meloni unendo tutti da Italia Viva a Fratoianni. Ma poi come li metti d’accorso sul Jobs Act?

- È uno di quei giorni in cui i (tanti) soldi spesi per avere un pc Mac portano i loro frutti: il down di Microsoft, che poi era dovuto a un sistema esterno di cybersicurezza, non ha intaccato i computer di Apple. Grazie Tim Cook.

- Mentre son tutti lì che se la pigliano col “razzista” Vannacci, un pm ritiene che il “coglione” riferito da Bersani al Generale durante una festa dell’Unità costituisca diffamazione. Contro l’ex leader del Pd potrebbe partire un decreto penale di condanna a cui l’interessato potrebbe opporsi, finendo tuttavia a processo. Non sappiamo come finirà, ma è una storia meravigliosa. Suggerisco a Pier Luigi di non nominare né Roberto Saviano né Luciano Canfora come difensori. I loro ragionamenti non reggono nel dibattito pubblico, figuriamoci in aula.

- Oggi è il giorno nero dei trasporti. I voli sono in ritardo causa Microsoft. I treni sono bloccati per un guasto a Firenze. E tra Calenzano e Barberino è andato a fuoco un camion che trasportava carta. Meglio restare a casa.

- Secondo la Consulta è incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, i cosiddetti Ncc. Risulteremo sgraditi ai tanti amici tassisti, ma è sacrosanto liberalizzare - con i giusti indennizzi - un settore con tutta evidenza troppo carente nel servizio che offre.

- Tutti a prendersela con Briatore per il suo stupore di fronte alle famiglie che devono tirare a campare con 4mila euro al mese. I titoli, però, sono un tantino fuorvianti. In realtà Briatore stava facendo un elogio a chi, a differenza sua, non ha soldi a palate da spendere. “Tanto di rispetto, questi sono i miracoli”. Tutto sommato, ha ragione.

- Vi ricordate il piagnisteo di Roberto Saviano di non più di due mesi fa sulla tremenda censura in Rai? Roberto nostro lamentava la cancellazione di Insider dai palinsesti, decisa l’anno scorso. Frignava, parlava di un governo che “metro per metro” controlla tutto, che esclude i non allineati, che elimina i “sinistri”. "Questo governo si basa solo sul silenzio e la propaganda", diceva. E invece? Invece oggi Telemeloni, così la chiamano, ha confermato quello che già si sapeva, ovvero che Insider di Saviano andrà in onda. Roberto deve aggiornare la sua immagine di copertina su Facebook, che riporta ancora lo stigma dell’intellettuale silenziato. Se questa è censura, vorremmo subirla anche noi.

- Ps: due mesi fa, Saviano si chiedeva come facessero i suoi colleghi a lavorare ancora in questa

Rai dove tutto è deciso dal governo. Rigiriamo la domanda: Robé, ma se la Rai è così militarizzata e occorre vergognarsi di lavorare per questi qui, non sarà il caso che rinunci - per coerenza - a far trasmettere Insider?