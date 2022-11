Sbaglia a pagare la bolletta, mancano due euro: staccata la corrente a una pasticceria

La burocrazia è cieca: non è una novità che ci siano meccanismi automatici che portino a clamorose ingiustizie ed errori, come quello che è capitato a una pasticceria di Arezzo. Il caro bollette è un problema che in tanti stanno affrontando in questi mesi, moltissime aziende si ritrovano a dover fare i conti con spese raddoppiate per gli aumenti energetici ma ricavi uguali o ridotti a causa dell'inflazione. In questo scenario lascia basiti il distacco della corrente elettrica a una pasticceria per un errore di 2 euro nel pagamento del bonifico della bolletta. E non dev'essere stato piacevole per l'artigiano ritrovarsi con l'attività al buio, con tutto ciò che ne consegue, per uno sbaglio così infinitesimale.

A raccontare la vicenda è stato lo stesso pasticciere: " La fattura scadeva il 25 di ottobre. Io l'ho pagata il 24 ma erroneamente ho pagato 156,97 euro anziché 158,97 ". Un errore del quale il pasticciere non si è accorto nemmeno nel momento in cui, il 3 novembre scorso, gli è arrivato un sollecito di pagamento da parte di una piccola società di gestione di elettricità. Certo di aver fatto il suo dovere, il pasticciere non si è preoccupato: " La richiesta è arrivata via email e segnalava un insoluto di pagamento ". A quel punto ha risposto alla mail dimostrando di aver effettuato il pagamento ma, mancando quei 2 euro, il fornitore della corrente elettrica ha comunque proceduto al distacco.