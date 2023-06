Schlein ne combina un’altra, il vero rischio Pd e Messi: quindi, oggi...

- Anziché parlare del salario minimo, fossi stato in Ignazio Visco avrei posto l’accento su un’altra questione presente all’interno del rapporto della Banca d’Italia. Ovvero quel calcolo secondo cui lo stipendio di una donna in carriera che partorisce un figlio dopo 15 anni crolla alla metà di quello di una sua collega senza prole. Ecco, ragionando di cose serie, avrei sollecitato il governo su questo anziché fornire assist inutili a un centrosinistra allo sbando.

- A proposito di centrosinistra, oggi il Pd ne ha combinata un’altra delle sue. Vi spiego. L’Ue sta pensando di usare alcuni fondi del Pnrr per finanziare la produzione di armi da spedire in Ucraina. Mezzo Pd europeo è contrario, l’altra metà no, alcuni storcono il naso e la Schlein in linea generale è contraria. Fosse stato per Elly, il Pd avrebbe votato “No” in dissenso col gruppo dei socialisti europei: niente soldi del Pnrr per le bombe. Però le hanno fatto notare (leggasi Lia Quartapelle) che così avrebbe portato il Pd alla deriva. Dunque? Dunque i dem hanno prima presentato degli emendamenti per escludere il Recovery dal piano di armamenti, emendamenti in realtà nati già morti, e quando questi sono stati bocciati hanno votato comunque “Sì” al pacchetto intero. Risultato: ha detto no, ma ha firmato per il sì. Dopo la batosta, la sbandata.

- Storie incredibili dalla cronaca giudiziaria: un tizio è stato assolto per i crimini contestati, ma è stato “dimenticato” ai domiciliari per due anni visto che il suo avvocato era morto. Siamo un Paese normale?

- Sapete qual è il vero rischio per il Pd? La nuova linea assunta da Schlein non è abbastanza di sinistra per apparire il M5S né abbastanza centrista per accontentare i riformisti. La verità è che le due anime dem non sono mai state così distanti tra loro. E il tentativo di Elly di tenerle insieme appare davvero disperato.

- Messi lascia il Psg? Comunque vada, non mi pare che a Parigi abbia lasciato un ricordo indimenticabile

- La storiella del viaggio di piacere sul Lago Maggiore dove un gruppetto di agenti segreti si sarebbe ritrovato per passare una vacanza non se la beve nessuno. Però una cosa mi stupisce, ovvero il fatto che il capo del Mossad, David Barnea, si sia scomodato per andare al funerale di un ex agente. O era davvero in alto nella scala gerarchica, o questo del Mossad non considerano ogni singolo soggetto meritevole di una simile attenzione.

- Due storie atroci. Lui - con una dobbia vita amorosa - che ammazza la fidanzata, incinta al settimo mese, e poi prova a bruciare il cadavere due volte prima di gettarlo getta via. E poi il poliziotto che raggiunge la collega a casa e la ammazza con tre colpi di pistola per poi togliersi la vita. La cronaca non è il cup of tea di questa rubrica, però oggi è veramente dura esimersi dal commentare. Si fa fatica a capire come si possa anche solo pensare di ammazzare così una persona.

- Il Corriere della Sera, una volta un giornale serio, fa iniziare così il pezzo di colore su Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia prossimo alla pensione: “Che tipo di uomo sia Ignazio Visco lo vedi dai dettagli. Specie quelli che, in dodici anni alla guida della Banca d’Italia, lui non ha mai sbandierato. Non solo dettagli di tutti i giorni, pure estremamente rivelatori: la lettura vorace di tutti i documenti, le uscite la sera a tarda ora da via Nazionale con la borsa piena di carte da studiare a casa fino alle tre di notte, la nettezza sui valori — bianco o nero, senza sfumature — da boy scout quale il governatore è stato da piccolo”. Ricapitolando: "lettura vorace", "uscita a sera tardi" e notti insonni dietro ai dossier. Era un’agiografia e non ce ne siamo accorti?