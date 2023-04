Schlein ridà la vista ai ciechi, chi gode per il Napoli e Meloni: quindi, oggi…

- Titolo di Repubblica: “Fuori programma per Elly Schlein a Palermo: dal balcone una signora la invita a casa e la leader del Pd fa colazione con lei”. Una notizia che in teoria non conta nulla e che dovrebbe essere relegata nell’angolino delle curiosità, invece Molinari&co. le dedicano il titolo principale e un bel posto in home page. L’entusiasmo per la santità di Elly da quelle parti è tale che mi domanda: alla signora avrà ridonato pure la vista?

- C’è chi gode per lo smacco subito dal Napoli questa domenica a causa della festa rovinata dalla Salerninata. E chi mente.

- Nanni Moretti fa un film per criticare il dittatore sovietico e fuori da un cinema appare la scritta: “Vaffanculo, viva Stalin”. Non farà notizia, ovviamente, ma se avessero scritto “forza Hitler” saremmo qui a parlare del pericolo democratico in un Paese sul filo del risorgimento nazista.

- Hanno trovato morto l’orso M62, uno di quelli candidati ad essere abbattuti. Subito gli animalisti evocano il clima d’odio creato da Fugatti in Trentino a causa della nota vicenda di Jj4. Ancora non sanno neppure se ad ucciderlo sia stato un cacciatore (improbabile), la sfiga o la natura, ma già affilano i coltelli della propaganda. Signori: amare gli animali sempre. Ma sono pur sempre animali. Il primato sia dell’uomo.

- Quanta ironia sul Napoli che non è riuscito a vincere oggi lo scudetto. Va bene, festeggeranno tra qualche giorno. Ma non è la stessa cosa. Questo sarebbe stato il fine settimana perfetto: un giorno di festa per gioire e godere. Ci ha pensato il “piede di Dia” a far mettere il musone a Spalletti e soci. Mi spiace per loro. Ma sono certo che in molti avversari, in giro per l’Italia, un po’ stanno sorridendo maliziosi.

- Ora, Zelensky può starvi simpatico o antipatico, e devo dire che certe volte fa di tutto per non farsi benvolere dai cittadini occidentali, però è uno che ha fegato da vendere. Vorrei vedere voi a restare a Kiev quando la Russia è alle porte della città e punta a farvi prigioniero o a uccidervi. Pare che porti con sé sempre una pistola per “rispondere al fuoco” nel caso di tentativo di agguato da parte del nemico. Sa sparare, cosa che forse i nostri politici si guardano dall’imparare. E ha dimostrato di non fuggire di fronte al pericolo. Ripeto: simpatico o antipatico, i testicoli li ha eccome.

- Alemanno: "Non sono antifascista, come il 30% degli italiani”. Se intende antifascismo militante, quello che etichetta con “fascismo” tutto ciò che non è di sinistra… beh: allora ha ragione l’ex sindaco di Roma.

- Il Papa rivela: è in corso una missione vaticana per la pace. Bene così. Ma ho il timore che se è arrivato a rivelarlo urbi et orbi, forse non sta andando così bene. Certe cose di solito si fanno in segreto. Ma magari mi sbaglio…

- Domani Meloni riunisce il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto sul Lavoro. E Maurizio Landini che fa? Si lamenta perché sostiene che lavorare il primo maggio sia un atto di “arroganza e di offesa verso i lavoratori” (e Gramellini annuisce pure). Il premier per fortuna se lo cucina ben bene: "Vorrei ricordare al segretario Landini che il Primo maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, dalle forze dell'ordine fino ai tecnici che consentono lo svolgimento del concerto di piazza San Giovanni. Se Landini pensa davvero che sia diseducativo lavorare il Primo maggio, allora il concerto la triplice dovrebbe organizzarlo in un altro giorno”. Colpito e affondato. Una figura barbina così, Landini mi sa che non la faceva da tempo.