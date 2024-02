Sciopero di 27 ore di Lufthansa, 90% dei voli cancellati: chi rischia di stare a terra

Il personale di terra di Lufthansa è in stato di agitazione, con forti ripercussioni sul trasporto aereo da e verso la Germania: stando a quanto riferito dai principali media tedeschi, infatti, il sindacato Ver.di del pubblico impiego ha proclamato uno sciopero che, partito nella notte di oggi, si estenderà per le prossime 27 ore provocando enormi disagi ai viaggiatori.

Gli aeroporti più danneggiati sono risultati essere quelli di Monaco di Baviera e di Francoforte, mentre dovrebbe andare meglio a chi viaggia da e per Berlino. A conclusione dell'assemblea che ha preceduto la drastica decisione, come riportato dal Der Spiegel, il sindacato del pubblico impiego ha invitato il personale Lufthansa di stanza a Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Düsseldorf a incrociare le braccia. Durante il confronto, i dipendenti hanno chiesto un incremento del 12,5% dei loro compensi, poco meno di 500 euro all'anno in più, oltre che il riconoscimento di un bonus inflazione per il gruppo pari a 3mila euro. Dal canto suo, invece, l'azienda ha respinto le richieste sostenendo di aver già offerto il 13% in più di retribuzione per tre anni e un bonus per l'inflazione. Il confronto tra le parti dovrebbe proseguire lunedì prossimo.

Il timore di una grande risposta da parte dei lavoratori ha spinto Lufthansa a decidere di cancellare una percentuale molto elevata dei circa mille voli previsti per oggi: circa l'80-90% dei collegamenti sono stati infatti eliminati, causando delle ripercussioni su oltre 100mila passeggeri. Il comunicato del portavoce del sindacato Ver.di lasciava in effetti poca speranza, parlando di una disponibilità di adesione allo sciopero "estremamente elevata" . Così tanto che si è dato fin da subito per certo il fatto che la compagnia aerea non sarebbe neppure riuscita a portare a compimento il programma di voli già decisamente ridimensionato che ha progettato di mettere in atto per ridurre il più possibile i disagi tra i passeggeri.

L'agenzia di stampa Deutsche Presse-Agentur (Dpa) ha riferito che nella sola Francoforte l'80-90% dei voli di Lufthansa e della controllata Air Dolomiti (circa 600 tra partenze e arrivi), sono stati cancellati. A Monaco di Baviera si è superato il 50% del totale. Meno colpita, invece Berlino: tra decolli e partenze sono stati cancellati 46 voli.

Diversamente da quanto accaduto per Lufthansa e Air Dolomiti, invece, l'altra filiale del gruppo Eurowings non dovrebbe essere coinvolta nell'agitazione: la compagnia aerea controllata garantisce collegamenti da e per altri aeroporti rispetto a quelli coinvolti.