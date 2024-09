Sciopero dei trasporti, aerei e treni fermi per tre giorni. Tutte le info

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno 3 giorni di passione quelli che affronteranno i viaggiatori da sabato 7 a lunedì 9 settembre tra sciopero degli aerei e dei treni. Un weekend di sicuro disagio per gli spostamenti, soprattutto per chi rientra dalle vacanze o per chi ha deciso di farle a settembe. Ma vediamo nel dettaglio.

Si inizia dagli aerei

Sabato 7 settembre sono stati annunciati diversi scioperi della durata di quattro ore. Filt-Cgil ha indetto uno sciopero nazionale dalle 13 alle 17 per tutto il personale di Wizz Air Malta. Stessa decisione anche per i lavoratori di Ita Airways con i sindacati Fit-Cisl e Ugl-Ta che hanno proclamato la sospensione dei servizi a livello nazionale, sempre dalle 13 alle 17.

Agitazioni anche in alcuni scali

Ma non solo compagnie aeree, anche in diversi scali sono possibili agitazioni. Già calendarizzati quelli tra le 13 e le 17 dei dipendenti di Ags Handling su scala nazionale, quelli di Consulta e Tah a Firenze e Pisa, quelli di Airport Global Services (su scala nazionale). Inoltre tra le 12 e le 16 si fermeranno alcuni lavoratori di Dussmann Service a Milano, e tra le 13 e le 17 dei dipendenti di Geasar a Olbia e di Moditech a Roma.

I collegamenti che verranno garantiti

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha comunicato l’elenco dei voli che dovranno essere garantiti durante il periodo di agitazione, oltre a quelli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Questa la lista:

• Wizz Air 6550 Verona-Catania

• Ita Airways 848 Fiumicino-Gedda

• Wizz Air 6227 Roma Fiumicino-Dammam

• Ita Airways 610 Roma Fiumicino-New York

• Ita Airways 770 Roma Fiumicino-Delhi

• Ita Airways 792 Roma Fiumicino-Tokyo

• Ita Airways 852 Roma Fiumicino-Accra

Le agitazioni per chi viaggia in treno

L'8 e il 9 di settembre sarà invece la volta dei treni con rischio cancellazioni e ritardi per Frecce e Intercity. A renderlo noto il gruppo FS con una nota dove si spiega che: " Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre, potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia ", aggiungendo poi che sia le cancellazioni che i ritardi: " potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero ".

Per questo Trenitalia invita tutti i passeggeri ad informarsi prima di recarsi in stazione e se possibile a riprogrammare il viaggio.

Si può controllare lo stato di partenza, arrivi e collegamenti tramite l'app di Trenitalia, nella sezione Infomobilità sempre del sito Trenitalia, nei canali socia e web del Gruppo FS Italiane e tramite il. Sia le biglietteria e gli uffici di assistenza presso le stazioni ferroviarie, oltre ai self-service e le agenzie di viaggio convenzionate, forniranno comunque aggiornamenti a chiunque ne faccia richiesta.