"Aiutatemi a morire". L'appello di Massimiliano, affetto da sclerosi multipla

" Vorrei essere aiutato a morire a casa mia ". È l'appello straziante di Massimiliano, 44 anni, che da 6 anni convive con la sclerosi multipla. Mediante la pagina Facebook dell'associazione Luca Coscioni, l'uomo ha diffuso un video in cui racconta il suo lungo e travagliato calvario chiedendo che gli venga concesso il suicidio medicalmente assistito: " Sono intrappolato in un corpo che non funziona più, - spiega - vorrei morire senza soffrire ".

L'appello di Massimiliano

Nel breve filmato Massimiliano è seduto accanto al papà, Bruno, di 80 anni. Fissa la telecamera e racconta: " Sono Massimiliano. Ho quarantaquattro anni e da 6 sono affetto da sclerosi multipla. A causa della malattia, non sono più autonomo in niente, peggioro giorno dopo giorno. Mi sento intrappolato in un corpo che non funziona più - spiega l'uomo - se non avessi paura del dolore, avrei già provato a togliermi la vita più di un anno fa, per questo vorrei essere aiutato a morire senza soffrire in Italia ma non posso perché non dipendo da trattamenti vitali ". Poi continua: " Sto pensando di andare in un altro Paese. Tutte le persone che mi vogliono bene rispettano questa scelta - continua il 44enne -. I miei amici, le mie sorelle...anche mio padre. Fratelli di questa Italia io non credo più in questo Stato, se voi ci credete ancora, fate qualcosa ma fatelo subito ". " Per amor di dio, per amore " le parole del padre pronunciate in chiusura del video.

L'associazione