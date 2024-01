Scomparso Liviano Tomasi, "papà" dell’inglesina

" Il Veneto piange la scomparsa di Liviano Tomasi, ai figli, Luca e Ivan, e a tutta la famiglia giunga il nostro cordoglio. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell'azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l'innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l'infanzia ", con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricordato l'imprenditore Liviano Tomasi scomparso oggi, il "papà dell'inglesina" la carrozzina principesca che ha fatto sognare e "cullato" intere generazioni di bambini sin dal 1963 anno della sua creazione.

Un imprenditore visionario

Appassionato di macchine da corsa, Liviano Tomasi iniziò la sua impresa con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini nell'Italia del baby-boom realizzando nell'azienda ad Altavilla Vicentina molti prodotti per l'infanzia. Il suo fiore all'occhiello proprio l'iconica carrozzina Inglesina dalle grandi ruote capace di coniugare bellezza, tecnologia, sicurezza e benessere per i bimbi di tutto il mondo.

Il suo stile made in Italy fu infatti velocemente apprezzato in tutto il mondo diventando l'oggetto del desiderio di ogni mamma, facendo crescere la sua azienda fino a farla diventare Inglesina Baby spa. " Appoggiamo la cultura, sponsorizzando varie iniziative e dando l’opportunità a giovani artisti poco conosciuti di interpretare i nostri prodotti attraverso la loro arte " raccontò in una intervista a testimonianza dell'impegno e la passione che ha sempre messo nel suo lavoro.

Il nome inglesina

L'intuizione arrivò partendo proprio dalle ruote alte "London" con telaio a balestra ispirata alle tradizionali carrozze inglesi. A quel primo grande successo, nei decenni successivi se ne aggiunsero molti altri, accreditando l'inglesina come un marchio di stile e qualità del Made in Italy, diffuso in 40 Paesi nel mondo.

L'omaggio alla principessa Kate

Il marchio oltre ad essere amato da tante mamme nel mondo, lo è anche dalle star internazionali. Nel 2013 mentre la principessa Kate Middleton attendeva il suo primo figlio, l'azienda realizzò per il Royal Baby la carrozzina "Union Jack", con la classica bandiera inglese.

Scelta da molti vip

Tornando nel nostro Paese anche Chiara Ferragni quando diede alla luce Leone scelse per le prime passeggiate un modello di inglesina griffato da Fendi, che diventò iconico e richiestissimo. Così come Luca Argentero e Cristina Marino, ma anche Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno preferito il nostro bellissimo Made In italy piuttosto che marchi stranieri.