Scuola, ecco tutti i bandi in uscita da tenere d’occhio

Con l’arrivo del prossimo anno scolastico sono in uscita alcuni bandi dedicati al mondo dell’Istruzione. Nello specifico riguardano l’insegnamento comune e il sostegno. Saranno rispettate le nuove regole fissate per l’abilitazione dei crediti formativi universitari (Cfu). L’obiettivo è quello di arrivare ai numeri di assunzioni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nel 2024 si dovrebbe arrivare a 70mila nuove immissioni.

Le prove

Il Pnrr prevede l’inserimento di 19mila nuovi insegnanti di sostegno per sfoltire le graduatorie. Per quanto riguarda tutte le prove scritte sono previsti dei quiz a crocette che ogni candidato dovrà svolgere al computer. I quesiti riguardano gli ambiti pedagogici. La prova orale sarà fondamentale per valutare le competenze specifiche sulle materie del concorso, inoltre verrà richiesta la simulazione di una lezione in classe. Coloro che risulteranno idonei avranno la possibilità di essere assunti ma sui posti relativi alle rinunce dei vincitori dei concorsi stessi. I test rispetteranno le nuove regole previste dal decreto 75 del 2023.

Docenti precari

È in arrivo il bando dedicato all’assunzione dei docenti precari a scuola. I contratti previsti variano dalle 30 alle 35 mila nuove stabilizzazioni. Il decreto legge 36 prevede che i posti da occupare si riferiscano all’insegnamento comune delle materie incluse le Stem. I docenti che hanno lavorato all'interno della scuola negli ultimi cinque anni per almeno 36 mesi e in possesso di 24 crediti formativi universitari verranno ammessi al concorso.

Spazio agli insegnanti di sostegno

In merito agli insegnanti di sostegno si sono aperte diverse opportunità negli anni. Nel 2020 i posti a disposizione erano 2 mila, sono cresciuti a 12 mila nel 2021 fino ad arrivare a 16 mila nel 2022 e crescere a 19 mila nel 2023. I docenti abilitati sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Dopo un anno di servizio in prova scatterà automaticamente l’assunzione di ruolo e i docenti avranno un contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il completamento del percorso avesse esito positivo, verrà poi effettuata l’assunzione a tempo indeterminato.

Insegnanti di religione

Anche i docenti di religione avranno la possibilità di essere assunti. Verrà favorito il canale degli insegnanti precari che riguarda il 70% dei contratti in fase di stipulazione. I concorsi saranno due, uno a carattere ordinario e l’altro straordinario. Dal 2024 ci sarà l’uscita del bando nella prima tipologia di concorso dove i laureati con 60 crediti formativi universitari potranno candidarsi.