Se hai una di queste tre monete da 100 lire puoi guadagnare più di 1000 euro

Il mondo del collezionismo è sempre più vario, ma un grande spazio viene ovviamente riservato alla monete, specie se antiche o rare. Non è tuttavia necessario possedere un pezzo introvabile per poter ottenere una piccola fortuna in cambio; anche delle "semplici" 100 Lire possono valere una buona cifra. Attenzione, dunque, alle vecchie Lire conservate dopo il passaggio all'Euro.

In particolare, sono tre i pezzi da 100 Lire molto ricercate dai collezionisti. Stiamo parlando delle 100 Lire Minerva, che recano appunto l'effige della Dea romana della saggezza. Si tratta di pezzi prodotti dal 1955 al 1989 che fanno ormai parte della storia italiana, e che in certi casi arrivano a superare i 1000 euro di valore.

La più ricercata e valutata è la 100 Lire Minerva del 1954. La moneta presenta su una faccia la celebre Dea che stringe nella mano il ramo di un albero di alloro mentre nell'altra tiene una lancia. L'effige è accompagnata dalla lettera R, oltre che dall'anno di emissione e il valore nominale. Sull'altro lato della moneta, il dritto, abbiamo invece la scritta Repvbblica Italiana, dove la "u" è sostituita dalla lettera "v". I collezionisti sono molto interessati all'esemplare coniato nel '54. Queste monete sono state realizzate in Acmonital, ossia acciaio inossidabile contenente cromo, nichel, molibdeno e vanadio, e hanno la dicitura "prova". Proprio questi dettagli le rendono così preziose, tanto che un pezzo in fior di conio può valere più di 3mila euro.

Meno importanti, ma comunque preziose sono le monete 100 Lire Minerva del 1955. Ne vennero prodotte 8 milioni e 600mila esemplari e sono oggi molto apprezzate. Ad oggi, un pezzo fior di conio può essere valutato anche 1000 euro, e la cifra può salire ancora in base a determinati criteri. Se la moneta si trova invece in un basso stato di conservazione allora il valore scende a 200/300 euro.

Del trio delle 100 Lire fanno parte anche le monete prodotte nel 1972. In questo caso a renderle speciali è un piccolo errore. Come gli esperti di numismatica sanno bene, sono proprio le imprecisioni a impreziosire degli esemplari altrimenti privi di valore.

Alcunevengono ritenute preziose proprio per unpresente nella scrittura "Repubblica Italiana". La mancanza di alcune lettere nella dicitura fa salire alle stelle il valore di questi pezzi, che possono raggiungere anche le 1.500 euro.