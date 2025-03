"Secondo lei si possono occupare le case…". Cruciani travolge la Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla facile risata si passa alla preoccupazione. Se di solito le dichiarazioni dell’onorevole Ilaria Salis strappano un sorriso, questa volta, al contrario, alimentano una sana paura. L’eurodeputata di Avs, con sprezzo del ridicolo, ha detto testualmente che occupare abusivamente un'abitazione, in caso di necessità, non deve essere considerato reato. Una conclusione quantomeno azzardata che ha fatto andare su tutte le furie Giuseppe Cruciani durante l’ultima puntata della Zanzara, la nota trasmissione radiofonica.

"Io penso che se una persona che ha bisogno di una casa, che non gli viene garantita dallo Stato, che dovrebbe essere il tutore dei diritti di tutti, anche delle persone povere e non solo dei cittadini agiati, se questa persona occupa una casa che è lasciata colpevolmente vuota, abbandonata dagli enti gestori pubblici o da magnati della speculazione edilizia, che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, ecco, questo non può essere considerato reato ", ha spiegato l'europarlamentare del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli davanti a Giovanni Floris, durante l’ultima intervista a DiMartedì. Nel suo ultimo editoriale, Cruciani ha preso la teoria firmata Salis e l’ha smontata in piccoli pezzi.

“Ecco cosa ha detto la nostra amata Ilaria Salis”, esordisce scherzosamente il conduttore. Che poi entra nel merito della questione politica: “C’è uno scatto, un salto di qualità della Salis. Finora aveva detto che è legittimo occupare gli edifici e le case pubbliche disabitate, ed era già una follia”. E continua: “Ora invece dice un’altra cosa: dice che le case dei magnati, quelli che hanno migliaia di case, non si capisce quante, si possono occupare e dice che non può essere un reato occuparle”.

Da qui il tono si alza: “Dice che si possono occupare le case dei magnati, lo ripeto si possono occupare. Non dico nulla, non dico niente che è meglio”. Un modo per evitare commenti fuori misura ma, allo stesso tempo, per lasciare spazio ai commenti degli ascoltatori.