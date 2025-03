“Chi si somiglia si piglia”. Salis senza freni: insulta Salvini e lo paragona ad Orban

Ascolta ora 00:00 00:00

Insulti al governo Meloni e al vicepremier Matteo Salvini, attacchi indiscriminati all’operato dell’esecutivo di centrodestra e, come se non bastasse, difesa a oltranza dell’occupazione delle case. Questi sono i tre punti chiavi dell’ultima intervista di Giovanni Floris a Ilaria Salis. Durante l’ultima puntata di DiMartedì, il programma di approfondimento serale in onda su La7, l’eurodeputata ha abbandonata qualsiasi freno inibitorio cadendo nella trappola dell’insulto gratuito.

Prendendo le mosse dal premio che riceverà Matteo Salvini domani da Viktor Orban, Salis ha commentato negativamente l’intera figura professionale del numero uno leghista. Il premier “Hunyadi”, conferito a chi “difende la libertà e l’indipendenza delle nazioni europee”, è un modo come un altro per apprezzare l’operato italiano. Ma la Salis non ci sta: “Chi si somiglia si piglia, il problema è che lo premia Orban”. Da qui la domanda di Floris: “Che premino il nostro vicepremier la inquieta?”. “Parla di libertà ma è abbastanza agghiacciante, si vuole dipingere per quello che non si è. In carcere, per quello che riuscivo a vedere, Orban vedeva l’Unione Europa come un rischio alla sovranità ungherese e lui si ergeva a difensore dell’Ungheria”.

Un’argomentazione che poco ha a che vedere con il vicepremier Salvini ma, a ben vedere, tanto basta per metterlo sul banco degli imputati a priori. Poi, a stretto giro arriva il primo vero punto della politica targata Salis. Rispondendo alle parole della premier Giorgia Meloni sulle case occupate, l’eurodeputata considera “vergognoso” che ci siano “delle case vuote e delle persone senza casa e che ci siano magnati con migliaia di case e persone sotto sfratto”. Però, allo stesso tempo, Floris sottolinea come violare la legge possa essere un autogol politico per chi la vota.

Niente da fare. “Quello che è legale non corrisponde sempre quello che è giusto”, afferma l’europarlamentare. “Se c’è una persona che ha bisogno di una casa, e occupa una casa vuota allora questo non è un reato”.