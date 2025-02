Sempre più numerose le vittime della "truffa alla nigeriana": ecco come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è preoccupazione per l'impennata di casi di truffa "alla nigeriana", un tipo di raggiro che sfrutta piattaforme di scambio come Subito.it o Vinted. Il metodo dei criminali, infatti, consiste nel rispondere agli annunci degli utenti per trascinarli nella loro trappola. I carabinieri hanno lanciato l'allarme, raccomandando ai cittadini di fare attenzione.

Questo genere di truffa prevede che il malvivente contatti la vittima, mostrandosi interessato a un suo particolare annuncio. Si predono due contatti, si crea un dialogo e solo dopo, una volta che si è instaurata una certa fiducia, il criminale passa all'azione. Il truffatore dice alla vittima che pagherà con bonifico bancario dall'estero, precisando che per completare la transazione sarà necessario il pagamento di una tassa nazionale che sarebbe una percentuale sul valore del bonifico. Tutta la questione pare convincente, e in molti cadono nel tranello. In questo modo i criminali ottengono denaro in maniera facile e veloce.

Compreso il pericolo, è più che mai necessario imparare a riconoscere la truffa e a sapere come intervenire. Sappiamo che i malviventi cercano le loro vittime sulle piattaforme di scambio beni come Subito.it, o Vinted, ma anche sui social network. Ogni spazio in cui troviamo annunci di vendita può diventare territorio di caccia. Ecco perché quando frequentiamo questi siti, che non hanno nulla a che fare con l'opera dei malviventi, è necessario prestare un po' di attenzione.

Un consiglio è quello di comunicare con gli altri utenti della piattaforma usando sempre la chat integrata, in modo che l'assistenza del sito in questione possa intervenire. Inoltre bisogna fare attenzione al tipo di messaggi che riceviamo.

devono essere quelli proposti dalla piattaforma, altri sistemi proposti dai sedicenti acquirenti andrebbero respinti.

Infine, mai fornire i propri dati personali. Non cedere mai numeri di telefono, coordinate bancarie e altre informazioni sensibili che potrebbero essere riutilizzate.