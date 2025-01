La sessualità delle donne "over 50", sfatiamo pregiudizi e false convinzioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentile Valeria, c’è un argomento importante, che sarebbe il caso che Lei affrontasse, e di cui non si parla mai: la sessualità delle donne "over 50" e più anziane. Credo che vi siano molti pregiudizi e false convinzioni, al riguardo. La più diffusa – e falsa! – è quella che collega la sessualità alla riproduzione, e quindi porta molte persone a credere che le donne sopra i 50 anni, o in post-menopausa, perdano interesse per il sesso per ragioni ormonali, mentre gli uomini – che possono procreare anche se anziani – no, e ciò motiverebbe il fatto che molti uomini cerchino donne più giovani, magari tradendo le mogli. È vero che si vedono anche esempi di donne famose e over 50 che hanno compagni molto più giovani ("toy boy"), ed è stato coniato un termine ("cougar") per indicarle. Però il problema riguarda le coppie «normali» e più anziane - e coetanee – in cui purtroppo in molti casi le donne tendono – anche per pregiudizi culturali – a perdere interesse per la sessualità dopo una certa età. È vero che molte inchieste documentano che una buona percentuale di coppie anziane non rinuncia alla sessualità, anche dopo i 60-70 anni, (Iva Zanicchi diceva che aveva ancora una vita sessuale attiva col suo defunto compagno, anche dopo gli 80 anni), però mi sembra che su questo argomento vi siano ancora troppi pregiudizi. Lei che ne pensa?

M.C. Lugano (CH)



Caro M.C., certo non posso risponderle da medico perché non lo sono. Ma ho la ragionevole convinzione che ogni donna entri in menopausa e in generale «invecchi sessualmente» a modo suo. Ho amiche che sono state abbandonate dagli ormoni già in giovane età e altre, magari anagraficamente più agè, che di separarsi dai loro estrogeni non ci pensano neppure. Nei primi mesi del passaggio, le ho viste ingrassare, dimagrire, agitarsi, intristirsi. Anche perché dipende molto da come si decide di affrontarla dal punto di vista farmacologico. Quindi tutto e il suo contrario. E per quanto riguarda il sesso, ho avuto resoconti altrettanto discordanti. Ho amiche che non sono in menopausa e si sono stancate della pratica da anni, altre che si sono sorprendentemente rivitalizzate.

Per quanto riguarda invece le cougar, così come gli uomini più anziani con le donne più giovani (per loro non c’è bisogno di coniare un termine perché ci sono sempre stati), trovo siano mossi dalla stessa angoscia: quella di andarsi a riprendere la giovinezza. Dentro a qualcun altro.