Sfida Musk-Zuckerberg: ora spunta pure Parigi come location

Il “mistero” si infittisce. Fino a qualche ora fa eravamo convinti che i dubbi circa la location che avrebbe ospitato l’incontro tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk fossero pari a zero: l’Italia era la meta sicura. Adesso, sembrano crollare tutte le certezze; prima il “colpo di coda” del proprietario di Meta e ora spunta Parigi come probabile luogo dell’evento. A questo punto la domanda sorge spontanea: il ceo di Tesla e quello di Meta si affronteranno davvero in una sfida di arti marziali mista?

Zuckerberg fa un passo indietro?

Se da una parte Elon Musk sui social si mostra convinto della sfida con Zuckerberg, dall’altra, quest’ultimo sembrerebbe volere fare un passo indietro. Così fa sapere su Threads, la piattaforma rivale di X (Twitter, fino a poche settimane fa): “Amo questo sport sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto". Insomma, stando alle parole di Mark, al momento il combattimento sembrerebbe essere lontano.

I dubbi sulla location: spunta l’ipotesi Parigi

Nel frattempo, i dubbi sono anche sulla location. Da giorni fioccano ipotesi sul luogo del match e chiunque è a caccia della notizia in più sull’evento che oramai parrebbe essere diventato un vero e proprio caso mediatico. Prima Roma, poi Pompei e adesso Parigi; lo scontro tra i due miliardari potrebbe svolgersi oltreconfine. Infatti, secondo quanto trapela in queste ore, la capitale francese potrebbe essere la location della sfida di arti marziali tra Mister X e il creatore di Facebook. Da quanto si apprende “la città dell’amore” si sarebbe proposta per ospitare l’evento.

L’Italia fuori dai giochi?

A tirare in ballo l’Italia era stato proprio Elon Musk che aveva parlato di una “location epica” e così, aveva specificato: "Tutto ciò che verrà inquadrato sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto ciò che verrà fatto rispetterà il passato e il presente dell'Italia". Poi ha anche assicurato che l’intero ricavato andrà in beneficenza. Naturalmente la frase di Musk sull’antica Roma non è di certo passata inosservata ed è per questo che in molti hanno iniziato ad ipotizzare che la location dell’evento potesse essere il Colosseo. Tuttavia, a frenare gli entusiasmi ci ha pensato il ministro Sangiuliano che ha puntualizzato che l’incontro non si terrà a Roma.

È a questo punto che è stato tirato in ballo l’Anfiteatro di Pompei e, in particolare, la notizia del combattimento in un antico sito romano è stata accolta con estremo entusiasmo dal sindaco della città partenopea, Carmine Lo Sapio: "Pompei è il miglior sito dove ospitare la sfida mondiale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Questo governo, e lo dico io che non sono di quella parte politica, ha puntato molto su Pompei. Anche quello di prima lo era ma il ministro Sangiuliano lo è ancora di più. Dai contatti istituzionali che ho avuto penso che la scelta ricadrà su Pompei. Io sono ottimista", ha rivelato il primo cittadino all’Adnkronos. Chissà adesso come prenderà la notizia della candidatura della capitale francese.