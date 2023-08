Elon Musk mette all'asta i cimeli di Twitter: in vendita anche il selfie agli Oscar 2014

Elon Musk più deciso che mai nell’opera di cancellazione del vecchio Twitter. Così, adesso arriva l’annuncio dell’asta dei cimeli del quartier generale di Twitter, a San Francisco, incluso l'iconico logo dell'uccellino – che il proprietario non ha mai nascosto di odiare - ormai sostituito con la X.

L’asta dei cimeli di Twitter

"Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!" è questo il nome dell’asta per i cimeli, gli arredamenti e i simboli di Twitter che potranno essere acquistati con un’offerta minima per ogni lotto di 25 dollari (circa 22 euro). Avrà inizio il 12 settembre e terminerà due giorni dopo, il 14. L’evento fa parte dell’operazione di trasformazione della compagnia acquistata da Elon Musk per 44 miliardi di dollari e trasformata in X. In tutto saranno battuti 584 lotti tra tavoli da caffè, quadri a olio, strumenti musicali, decine di scrivanie, sedie in quantità, enormi gabbie per uccelli e una console da DJ completa di tutto; insomma, tantissimi gadget utilizzati dai dipendenti del quartier generale di San Francisco. Inoltre, sarà in vendita persino l’insegna – ancora affissa – sulla facciata del palazzo tra la 10th e la Market Street. “L’acquirente però sarà responsabile dell’assunzione di una società per i lavori e dell’ottenimento dei permessi appropriati”, ha precisato l’azienda. Ricordiamo che questa sarà la seconda asta dopo quella di gennaio organizzata dal milionario; allora sono stati venduti oltre 600 oggetti, tra cui una statua dell’uccellino blu per 100 mila dollari (nonché poco più di 90 mila euro) e un'insegna al neon alta tre metri 40.000.

All’asta anche i dipinti più virali sui social

In vendita all’asta anche i due dipinti ad olio raffiguranti i tweet diventati virali sulla piattaforma negli ultimi anni. Il primo è una riproduzione del famoso selfie risalente alla notte degli Oscar 2014, chiesto da Ellen DeGeneres a Bradley Cooper – dunque scattato da quest’ultimo – che ritrae Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Julia Roberts e Lupita Nyong'o. All’epoca fu ritwittato più di un milione di volte in un'ora diventando, così, il post più virale della storia del social. L’altro, invece, è lo scatto postato da Barack Obama dopo essere stato rieletto presidente nel 2012 mentre abbraccia la moglie, Michelle. Anche quell'immagine registrò un record di like e retweet. Insomma, ormai Twitter parrebbe essere sempre di più un ricordo lontano tanto che su ogni store digitale l’app si presenta con il logo nero e il nuovo nome senza lo storico uccellino blu.