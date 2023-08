Musk, il combattimento, Pompei. Ma ora Zuckerberg frena: "Niente di concordato"

Ormai non si fa altro che parlare di questo. L’incontro tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk sta diventando un vero e proprio caso mediatico. Ipotesi sul luogo dell’incontro pullulano continuamente, come anche dettagli e indizi. Chiunque è a caccia della notizia in più su uno degli eventi che sicuramente – come stiamo capendo in questi giorni - avrà tutti i riflettori puntati addosso. Al momento, ciò che preme maggiormente è cercare di scoprire il luogo dell’incontro, come anche la data. E così, in queste ore, si ipotizza l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.

Cosa sappiamo sulla sfida

Tutto ha avuto inizio nel mese di giugno, quando è stata lanciata la notizia della sfida tra il proprietario di X (Twitter, fino a poche settimane fa) e quello di Meta. Il match tra i due di arti marziali miste in una gabbia (Mma) "sarà gestito dalle rispettive fondazioni, non dall'Ufc (la società di Dana White che promuove le arti marziali miste ndr…)”, come ha fatto sapere lo stesso Musk su X. Inoltre, stando a quanto riferito da mister Tesla, l’incontro dovrebbe tenersi in Italia, in una “location epica”. Sarà possibile seguire l’evento soltanto in live streaming su X e Meta, nonché le due piattaforme dei protagonisti miliardari e "tutto ciò che verrà inquadrato sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto ciò che verrà fatto rispetterà il passato e il presente dell'Italia", ha assicurato il capo di Tesla, precisando anche che l'intero ricavato andrà in beneficienza. A questo proposito, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha voluto fare chiarezza, precisando che: “È previsto che un'ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini”.

Spunta l'ipotesi Pompei?

Naturalmente la frase di Musk sull’antica Roma non è di certo passata inosservata ed è per questo che in molti hanno iniziato ad ipotizzate che la location dell’evento potesse essere il Colosseo. Tuttavia, a frenare gli entusiasmi ci ha pensato il ministro Sangiuliano che ha puntualizzato che l’incontro non si terrà a Roma. Il ministro ha anche spiegato: "Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma, ma stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi". Adesso, infatti, le ipotesi si concretizzano sempre di più sull’Anfiteatro di Pompei e la notizia del combattimento in un antico sito romano è stata accolta con estremo entusiasmo dal sindaco della città partenopea, Carmine Lo Sapio: "Pompei è il miglior sito dove ospitare la sfida mondiale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Questo governo, e lo dico io che non sono di quella parte politica, ha puntato molto su Pompei. Anche quello di prima lo era ma il ministro Sangiuliano lo è ancora di più. Dai contatti istituzionali che ho avuto penso che la scelta ricadrà su Pompei. Io sono ottimista", ha rivelato il primo cittadino all’Adnkronos. Poi, a chi critica dicendo che l'Italia non è un lunapark "forse sfugge - ha rimarcato il sindaco di Pompei - che ci sarà una donazione di circa 200 milioni per due ospedali pediatrici. Non so a quali strutture arriverà questa beneficenza ma dovunque sia, io come italiano sarò contento". E ancora, tornando al combattimento ha aggiunto: "Noi per ospitarlo abbiamo proposto l'Anfiteatro. Da quel che ho capito non ci sarà un pubblico di migliaia di persone, per questioni di sicurezza, ma sarà trasmesso in streaming sui social di tutto il mondo". A proposito delle date, invece, Lo Sapio ha assicurato che la sfida tra il ceo di Tesla e quello di Meta, però, non si dovrebbe tenere il 26 agosto. "So che c'è uno spostamento di date. Posso assicurare che non sarà il 26 agosto, visti i tempi troppo stretti, ma molto probabilmente a fine settembre", ha concluso.

Zuckerberg fa un passo indietro?

Se da una parte fioccano le ipotesi sul luogo e la data dell'evento, dall'altra il ceo di Meta pare volere tirare il freno a mano. E così, fa sapere su Threads, la piattaforma rivale di X: "Amo questo sport sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto". Insomma, il mistero si infittisce e a noi non resto altro che attendere per scoprire la verità.