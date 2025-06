Show Red Bull con una F1 a Roma, per celebrare il Giro d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

La giornata è iniziata con l’adrenalinica Red Bull Showrun, evento motoristico che ha animato il centro storico di Roma. Protagonista una bici del team Red Bull Bora-Hansgrohe, trasportata da una monoposto di Formula 1 della Red Bull Racing in un simbolico tributo al ciclismo italiano. Alla guida della vettura l’ex pilota Patrick Friesacher, che, con un casco ispirato alla Maglia Rosa, ha entusiasmato il pubblico con spettacolari acrobazie, sgommate e burnout.

Un evento senza precedenti

Un grande evento che ha fuso due universi solo all’apparenza distanti: quello del ciclismo e della Formula 1, unendo la tradizione alla tecnologia, il silenzio solenne della Roma antica al rombo della velocità estrema. L’evento ha rappresentato l’apice dell’impegno di Red Bull durante il Giro d’Italia 2025, concretizzato soprattutto nel Red Bull KM, la grande novità della 108ª edizione. Presente in 19 delle 21 tappe in linea, questo chilometro speciale – interamente personalizzato con il brand Red Bull – è stato l’unico traguardo volante valido ai fini della classifica generale.

Ai primi tre corridori in transito sul Red Bull KM venivano assegnati 6, 4 e 2 secondi di abbuono. Un dettaglio che, pur sembrando secondario, si è rivelato cruciale in una corsa spesso decisa da distacchi minimi. Questa novità ha introdotto una nuova variabile tattica al Giro, rompendo la prevedibilità delle tappe in linea e costringendo i big della classifica a esporsi anche lontano dal traguardo.

I vincitori

L'azzurro Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF Faizanè) ha conquistato la speciale classifica dedicata al Red Bull KM con 45 punti; sul secondo gradino del podio finale il talento messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 33 e il vincitore della tappa San Valentino-Brentonico Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 30.

Tappa dopo tappa, Red Bull ha accompagnato il Giro d’Italia portando energia e spettacolo lungo tutto il percorso, dal primo

all’ultimo chilometro. A Roma, dove la corsa si è conclusa, il brand ha celebrato questa edizione nel modo più scenografico possibile, con un evento che ha sancito un legame sempre più forte con la Corsa Rosa e il suo pubblico.