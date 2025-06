Si sente male durante il turno e si sottopone a un accertamento medico: scatta il licenziamento

Durante il turno in ambulatorio, viene colpito da un attacco cardiaco. Essendo solo in servizio, decide di allontanarsi momentaneamente per sottoporsi a un elettrocardiogramma. Al suo rientro, scopre di essere stato licenziato.

La vicenda

Il fatto risale allo scorso febbraio ed è avvenuto al Punto di primo soccorso di Ca’ Savio, sul litorale veneziano. A riportarlo ai quotidiani locali è stato l’avvocato Luca Pavanetto, legale del professionista, che lo sta assistendo nella causa di lavoro intentata contro la Croce Verde, presso cui prestava servizio in forma privata.

Durante un turno alla Croce Verde, il medico — già cardiopatico e con quattro bypass coronarici — è stato colto da un attacco cardiaco. In quel momento si trovava da solo in ambulatorio: un infermiere era momentaneamente assente e l’altro era stato inviato in uscita con l’ambulanza.

L'allontanamento

Il medico si è quindi ritrovato da solo mentre accusava un forte dolore al petto. " Ho atteso inutilmente il rientro dell’ambulanza – ha raccontato – e, a otto minuti dalla fine del turno, ho deciso di allontanarmi con la mia auto per sottopormi a un elettrocardiogramma nel centro più vicino. Ho avvisato il direttore della Croce Verde e nei giorni successivi mi sono preso un periodo di riposo, perché continuavo a non stare bene" .

Poi ha aggiunto:

Ma il sabato successivo a quell’episodio sono stato informato della cessazione del mio servizio

". Da qui è nata la, avviata per tutelare la propria onorabilità professionale.