Jannik Sinner, dove si trova il rifugio dei genitori dove lui ama rilassarsi e come prenotare un soggiorno

" Un paesaggio di idilliaca bellezza, circondato da una cortina di possenti montagne: la nostra casa dispone di accoglienti appartamenti per vacanza, adatti anche ai più piccoli, e vi offre la sistemazione ideale per una rilassante vacanza con tutta la famiglia a Sesto in Alto Adige. La famiglia Sinner è lieta di potervi accogliere con il tradizionale calore dell’ospitalità altoatesina! ". Questo si legge nella home page di "Haus Sinner", Casa Sinner Il rifugio dove lavorano i genitori del tennista Jannik, Hanspeter e Siglinde.

Dove si trova

L’albergo della famiglia Sinner si trova nel cuore di Sesto, incorniciato dalle maestose vette della Val Pusteria, ed è un luogo dove tradizione, calda ospitalità e passione sportiva si intrecciano in modo unico. È proprio tra queste mura che Jannik Sinner, oggi numero uno del tennis mondiale, ha mosso i primi passi, trascorrendo un’infanzia serena che ha gettato le basi per una carriera straordinaria. La stessa struttura che lo ha visto crescere ospita oggi una pagina speciale sul proprio sito, dedicata al "campione di casa", celebrando un legame profondo tra famiglia, territorio e successo.

Gli appartamenti

All’interno della Haus Sinner sono disponibili sei appartamenti in affitto, identificati con le lettere dalla A alla F. Ogni alloggio può ospitare da due a quattro persone, offrendo soluzioni ideali sia per coppie che per famiglie. Gli appartamenti sono arredati in stile tradizionale e dotati di tutti i comfort necessari per un soggiorno rilassante. Al piano terra, ad esempio, si trova un appartamento composto da cucina completamente attrezzata, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, anticamera e una terrazza privata affacciata sul paesaggio montano.

All’ultimo piano, una luminosa mansarda ospita un ampio soggiorno con cucina accessoriata, una camera matrimoniale con porta comunicante verso una piccola camera doppia, un bagno, un’anticamera e un balcone esposto al sole, perfetto per ammirare le Dolomiti. La dedizione dei padroni di casa si percepisce in ogni angolo, rendendo Haus Sinner un vero rifugio tra le montagne.

Cosa si può fare nei dintorni

Escursioni, mountain-bike, sci o sci di fondo: l’Alta Pusteria, con il suo paesaggio estremamente vario, consente una vasta gamma di attività per il tempo libero, in tutte le stagioni dell’anno. La funivia monte elmo si trova a soli 5 minuti a piedi, in estate sono possibili molte escursioni emozionanti direttamente dalla casa.

Durante l’inverno, l’area si trasforma in un paradiso per gli sport sulla neve: sci alpino, snowboard, carving e sci di fondo sono tra le attività più praticate. Il comprensorio dell’Alta Val Pusteria, facilmente raggiungibile, offre 50 chilometri di piste perfettamente preparate servite da 33 impianti, oltre a 70 chilometri di sentieri invernali battuti e ben 200 chilometri di piste da fondo che attraversano paesaggi incantevoli.

A soli 7 chilometri da Haus Sinner, circa 10 minuti d’auto, si trova anche il pittoresco comune di San Candido – il paese natale di Jannik Sinner – che merita sicuramente una visita per la sua atmosfera alpina autentica e il legame con il celebre tennista.