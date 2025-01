Slitta l'apertura delle iscrizioni a scuola: ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di rideterminare il calendario per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026. Nessun intoppo o rallentamento, soltanto il desiderio di garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta meditata. “la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025-26 - si legge in una nota - è stata rideterminata dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio”.

Diverse scuole hanno già chiuso gli Open Day

L’annuncio ha comunque preso alla sprovvista genitori e scuole. Molti istituti hanno infatti già chiuso gli Open Day e le giornate di orientamento prima di Natale. Negli scorsi anni le iscrizioni venivano sempre aperte l’8 gennaio e chiuse obbligatoriamente entro la fine dello stesso mese. Non cambiano però le modalità, che rimangono quelle a cui siamo sempre stati abituati. Anche per l’anno scolastico 2025-2026 sono state escluse dalla procedura online le scuole d’infanzia, quelle delle province autonome di Trento e Bolzano e i centri di istruzione per adulti. Sono invece obbligatorie le iscrizioni online per classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Inoltre dovranno anche iscriversi online gli studenti dei corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.



Anche quest’anno sarà possibile iscriversi al nuovo liceo del Made in Italy, che nel suo primo anno ha conquistato 420 studenti in tutta Italia. Gli studenti potranno anche iscriversi ai percorsi di studio della filiera 4+2, che consistono in 4 anni di istituto professionale o tecnico con l’aggiunta di due anni di Its Academy, gli istituti di formazione terziaria professionalizzante alternativi alle università.

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda i genitori degli studenti dovranno accedere alla piattaforma Unica, attraverso il proprio Spid o tramite Cie, Cns o eidas. Dopo il primo accesso bisognerà completare o confermare i propri dati personali. Configurata la prima procedura, occorrerà completare tre sezioni con i dati dell’alunno, della famiglia e della prima scuola scelta. Si consiglia anche di elencare altre due scuole come seconda e terza scelta, nel caso la prima non abbia posti disponibili per l’anno scolastico 2025-2026.



Diversi saranno i criteri di precedenza, cambieranno da scuola a scuola, in base alle singole delibere dei Consigli di istituto. Nonostante questo il ministero ha chiarito che i criteri “debbono rispondere a principi di ragionevolezza”. Tra questi potrebbero esserci gli impegni lavorativi dei genitori e la vicinanza della casa dell’alunno alla scuola. Come extrema ratio alcuni istituto potrebbero valutare di estrarre i nomi a sorte.



La scuola una volta terminato il periodo delle iscrizioni prende in carico la richiesta e conferma l’accettazione via mail.

Qualora la domanda dovesse essere rifiutata verrà indirizzata al secondo istituto messo tra le preferenze. Sarà comunque seguire l’iter della domanda attraverso l’area riservatae sull’app