Snowicecream, come funziona l'ultimo fenomeno social e perché è pericoloso

Dopo la friselle bagnata nell'acqua di mare e poi mangiata, c'è un nuovo pericoloso trend che sta spopolando sui social network: lo #snowicecream. Il gelato di neve. Il fenomeno non è una novità nel panorama delle tendenze social ma si ripropone con insistenza ogni inverno, o meglio quando - in varie parti del mondo - la neve diventa protagonista. La tendenza apparentemente curiosa e divertente nasconde, però, insidie per la salute e gli esperti lanciano l'allarme.

Come funziona la tendenza

Da circa un mese su TikTok è virale l'hashtag #snowicecream, che prevede la realizzazione di gelati fatti in casa con l'utilizzo della neve come ingrediente principale. Creator o semplici utenti realizzano video mentre raccolgono la neve fresca dai propri giardini, dal parabrezza delle proprie auto o semplicemente dal davanzale della finestra per poi trasferirsi in cucina e preparare gelati home made. I reel, nella maggior parte dei casi video-ricette, prevedono l'uso di ingredienti aggiuntivi come sciroppi, zucchero e frutta oltre alla neve raccolta all'esterno. Su TikTok sono migliaia i contenuti pubblicati con questo hashtag, video che, in alcuni casi, hanno superato milioni di visualizzazioni. L'esempio di quanto il fenomeno sia virale sul web è dato dal video condiviso da The daily Nelly, una creator americana che, con la sua ricetta, ha superato 48 milioni di visualizzazioni.

Quanto è pericoloso mangiare la neve

Se da una parte il trend è diventato un fenomeno da milioni di views dall'altra ha sollevato moltissime critiche proprio per la sua pericolosità. Nei commenti al video di The daily Nelly, infatti, in molti hanno espresso dubbi e perplessità sull'utilizzo della neve fresca: " Ma non è piena di batteri? È sicuro mangiarla?" . La risposta giusta non l'ha fornita l'influencer che, come migliaia di altri utenti, si è divertita a cucinare la neve, ma un gruppo di esperti che ha parlato dei pericoli che si corrono mangiando la neve. " Mangiare la neve fresca può rappresentare un rischio per la salute. La neve che si presenta bianca e candida, potrebbe dare l'impressione di essere pulita, ma può contenere diverse particelle di inquinamento, batteri e altre impurità, come le microplastiche, specialmente in città o in prossimità delle strade ", ha dichiarato Rolando Bolognino, biologo nutrizionista a FQ di recente.

I rischi per la salute

Sebbene appaia perfetta la neve può nascondere batteri, virus e sporcizia: " La maggior parte degli agenti patogeni (batteri e virus) non sopravvive alle basse temperature ma ce ne sono alcuni che si ambientano e resistono anche due mesi nel ghiaccio. Tra questi l’Escherichia coli.

Questo batterio, responsabile di infezioni come la gastroenterite, è stato rilevato anche nei nevai in alta montagna. La causa della sua presenza sono le feci degli animali, ma anche le acque reflue (cioè gli scarichi domestici)". Al contario, solo se bollita la neve può essere bevuta, ma in quel caso addio gelato.