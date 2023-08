Soros si è arreso, lo schianto di mr Wagner e Storace: quindi, oggi...

- Il tenente colonnello della Folgore Gianfranco Paglia, ex parlamentare Pdl, dice a Repubblica che ne ha le scatole piene “dell’etichetta del paracadutista fascista”. Ed è vero: i parà “onorano il giuramento reso e il basco amaranto”. Figurarsi poi se non ci sono militari “di sinistra” o che hanno voltato il M5S. Verissimo. Però se i giovani “de sinistra” sono quelli che “10, 100, 1000 Nassyrya”, che sputano sulle forze dell’ordine, che crescono col mito della disobbedienza civile… beh: ci sta che la maggioranza della truppa non sia proprio da libretto rosso di Mao, no?

- Pare che George Soros abbia mollato la baracca. Lo scrive il Domani: quando il figlio dello speculatore ha preso la guida della Open Society Foundation, ha poi informato i suo partner di un “cambio strategico radicale” e ridurrà gli investimenti sul versante europeo preferendo il campo americano. In sostanza: dopo anni a combattere Orban e “le destre” in giro per l’Ue, i Soros alzano più o meno bandiera bianca. Orban è ancora al suo posto. Meloni governa. In Francia soffia il vento Le Pen. In Germania quello Afd. Insomma: forse ha perso o forse si è solo stancato. Di sicuro dubito che mancheranno a molti di noi.

- Il portiere del Lecce Falcone, dopo la vittoria dei pugliesi contro la Lazio, ha esultato con un gestaccio non proprio rispettoso verso la curva dei tifosi ospiti. È romano e romanista, quindi lo comprendo benissimo. Poco educato, certo. Ma non muore nessuno. Gli ultras laziali ora lo ricopriranno di fischi e qualche sfottò, la cosa si sedimenterà e un giorno la ricorderemo con un sorriso. Smettiamola di trasformare tutto in un dramma.

- Storia meravigliosa. Repubblica, Il Quotidiano Nazionale e Avvenire scrivono che dietro al libro del generale Vannacci ci sarebbe una manovra politica i cui burattini sarebbero in sostanza Gianni Alemanno e Francesco Storace. Piccolo problema: non solo alcuni pezzi sono pieni di castronerie, ma il diretto interessato - oggi giornalista a Libero - smentisce categoricamente. Dove sono i debunker che debunkano solo i siti che fanno comodo a loro?

- Tutti lì a preoccuparsi per lo sversamento dell’acqua contaminata dalle scorie radioattive nel mare da parte del Giappone. Capisco benissimo. Però vorrei far notare che la scelta “è stata approvata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), secondo cui il rilascio, se condotto come previsto, avrà un impatto trascurabile sull’ambiente e sulla salute umana”. Visto che l’Aiea è l’autorità in materia, e dice che non succederà nulla, perché non fidarci? Sennò dobbiamo smettere pure di credere all’Ipcc quando dice che il mondo si scioglierà per colpa del riscaldamento climatico. No?

- Mi scuserete per la versione breve, ma la caduta dell'aereo di Prigozhin, il leader della Wagner, assorbe ovviamente energia. Che dire? Poco: era una fine attesa. Poteva metterci di più, poteva finire in un altro modo, con altri sistemi. Ma che alla fine morisse era più che logico visto il tentato golpe. Certe scelte, se non le porti fino in fondo, si pagano. E non solo in Russia.

- Qualcuno dirà che è una montatura, che è vivo, che è solo un modo per far perdere le sue tracce. Può darsi, anche se non ci credo. E in fondo c'è chi è convinto che Hitler sia ancora vivo, quindi...

- Una cosa è certa: così come Vannacci ha scacciato dalle prime pagine la storia delle corna di Torino, così Prigozhin scaccerà dalle home page il generale scrittore. Ce ne siamo liberati.