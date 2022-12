Scandalo Qatar, indagata pure la vicepresidente del Parlamento Ue

L'inchiesta per sospetta corruzione dal Qatar si allarga. E tra i nomi delle persone coinvolte ne spunta anche uno particolarmente altisonante: quello della vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili. L'esponente politica di origini greche, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Soir, è stata fermata e interrogata nel pomeriggio. Non solo. Sempre stando a quanto si apprende, l'abitazione della donna è stata perquisita nell'ambito dell'indagine condotta dalla procura federale belga per un presunto caso di corruzione e riciclaggio di denaro all'interno del Parlamento Ue.

Sotto la lente degli investigatori, sospette mazzette arrivate da un Paese del Golfo per tentare - secondo l'accusa - di influenzare le decisioni politiche ed economiche di Strasburgo. Le recenti notizie sulla vice presidente Eva Kaili si aggiungono a quelle sul suo compagno, ex assistente parlamentare dell'ex eurodeputato di S&d, Antonio Panzeri. " Entrambi sono indagati per corruzione ", scrive il quotidiano belga Le Soir. Anche il nome dello stesso Panzeri risulta tra quello degli indagati, assieme a quello del sindacalista Luca Visentini.

" La casa della socialdemocratica greca Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, è stata perquisita. Il suo compagno è stato intercettato al mattino ", informano fonti della stampa belga. Sempre secondo le stesse fonti, gli inquirenti avrebbero posto l'attenzione anche sull'incontro che l'esponente politica del Movimento Socialista Panellenico aveva avuto - lo scorso 1° novembre - con il ministro qatarino del lavoro, Al Marri. Nel meeting, come i due interlocutori avevano fatto sapere su Twitter, si era parlato dei rapporti tra Qatar e Unione Europea.

Pleased to meet HE @EvaKaili, Vice President of the European Parliament, to discuss ways to enhance & develop our relations. I affirmed during the meeting the strength of our relations with the union’s various branches & our aspirations for further development in all fields. pic.twitter.com/BDJOI8z28P