"Corruzione dal Qatar". Indagini su 4 italiani, fermato ex eurodeputato dem 

Nel pieno corso dei Mondiali di calcio piomba un'importante operazione della polizia belga relativa a un caso presunto di corruzione e riciclaggio di denaro che riguarderebbe il Qatar. La notizia è stata diffusa sul sito del quotidiano belga Le Soir, secondo cui sarebbero stati fermati Antonio Panzeri e Luca Visentini (rispettivamente ex europarlamentare del Partito democratico e segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati), sotto presunzione della loro innocenza. L'indagine avrebbe interessato anche un direttore di una Ong e un assistente parlamentare europeo.

L'indagine per corruzione e riciclaggio

La polizia giudiziaria federale avrebbe effettuato 16 perquisizioni in diversi comuni di Bruxelles (in particolare a Ixelles, Schaerbeek, Crainhem, Forest e Brussels-City). " Queste perquisizioni sono state effettuate nell'ambito di un'ampia indagine per presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro ", viene fatto sapere dall'ufficio del procuratore federale. Sarebbero stati sequestrati cira 600mila euro in contanti.

Stando alle informazioni raccolte dagli inquirenti, il sospetto è che un Paese del Golfo abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Le Soir ha riferito che il Paese in questione sarebbe il Qatar, dove si stanno appunto svolgendo i Mondiali di calcio. La Procura non menziona esplicitamente il Qatar, ma diverse fonti citate anche dal settimanale Knack sostengono che al centro delle indagini ci sia Doha.

Le modalità

L'inchiesta sarebbe stata aperta a metà luglio 2022 e avrebbe messo nel mirino una presunta organizzazione criminale " infiltrata nel cuore del Parlamento europeo e sospettata di ingerenza nella politica del sindacato e corruzione dal Qatar ". Sotto la lente di ingrandimento sono finite le modalità d'azione, che riguarderebbero il pagamento di " ingenti somme di denaro " o l'offerta di " doni significativi a terzi che rivestono una posizione politica e/o strategica significativa all'interno del Parlamento europeo ".

Dalla procura federale aggiungono che l'operazione " era rivolta in particolare agli assistenti parlamentari europei ". Per le indagini potrebbero essere analizzati in particolar modo i telefoni e le apparecchiature informatiche. Su Il Fatto Quotidiano si legge che l'obiettivo " sarebbe stato proprio quello di difendere la legittimità della competizione dalle accuse di violazione di diritti umani e dei diritti dei lavoratori, sottolineando i presunti progressi della monarchia qatariota ".

Le reazioni politiche

Non sono tardate ad arrivare le reazioni da parte del mondo della politica. Dura la presa di posizione di Marco Campomenosi, capogruppo della Lega al Parlamento europeo: " Chissà se sarà vero e chissà come finirà l'inchiesta, ma qualcuno a sinistra dovrà spiegare perché avrebbe tenuto 500.000 euro in contanti a casa. Questi sarebbero quelli che volevano limitare l'uso del contante, giusto? ".

