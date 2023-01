Soumahoro cornuto e mazziato, incubo migranti e Meloni: quindi, oggi...

- Demi Lovato pubblica un nuovo disco dal titolo "Holy Fvck” e in copertina si mette in abito bondage adagiata su un letto a forma di croce. L’autorità britannica ha bandito la locandina e possiamo anche non essere d’accordo. Però mi chiedo: cosa c’è nel 2023 di trasgressivo nel prendere per i fondelli la religione cristiana? Nessuna provocazione: ormai fan tutti così. Semmai denota mancanza di idee.

- Cornuto e mazziato. Aboubakar Soumahoro, causa dimissioni dal gruppo dei vari Bonelli e Fratoianni, non potrà più far parte della Commissione Agricoltura, lui che voleva difendere i braccianti, ma dovrà scegliere tra Difesa e Lavoro. Nel primo caso, forse meglio di no: in questi mesi di polemiche non ha dimostrato grandi capacità di difesa (ricordate il “diritto all’eleganza”). Nel secondo, peggio mi sento: che fa, chiede consigli alla suocera?

- È il compleanno di Matteo Renzi. Cento di questi rinascimenti (sauditi)

- I dati sono dati: 3.709 i migranti sbarcati in Italia nei primi 10 giorni dell'anno contro i 378 del 2022. Limitare l’attivismo delle Ong è legittimo, ma poi bisogna anche trovare una soluzione alle partenze. Altrimenti la questione migratoria da battaglia campale rischia di trasformarsi in incubo.

- Giorgia Meloni fa chiarezza sulla benzina. Dice: abbiamo scelto di non togliere le accise, i prezzi non sono poi così diversi dall’anno scorso, non potevamo investire 10 miliardi sul caro carburanti. Ok. Però mi chiedo: perché scatenare la Guardia di Finanza, Mr. Prezzi, varare nuove norme, se “solo pochi benzinai” ci speculano su?

- Fa sganasciare dal ridere la querelle Soumahoro, o meglio lo psicodramma che sta vivendo la sinistra unita tutta. Bonelli che sostiene di non aver abbandonato nessuno. Fratoianni che fa finta di niente. E Aboubakar che ricorda come “chi mi chiedeva i selfie adesso attraversano la strada per non incontrarmi”. Loro sono alla frutta, noi ai popcorn.