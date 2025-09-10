A Sperlonga arriva l’Anci Lazio Training Camp 2025

Si è tenuta, presso l'Auditorium del Comune di Sperlonga la conferenza stampa di presentazione dell’Anci Lazio Training Camp 2025, in programma da giovedì 25 a sabato 27 settembre 2025 nel cuore del centro storico di Sperlonga. Dopo le edizioni passate svoltesi sull’isola di Ventotene, il Training Camp si rinnova nel format per rispondere alle nuove sfide poste dai cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dall’evoluzione delle politiche locali. L’obiettivo è quello di promuovere un modello innovativo di confronto tra Pubblica Amministrazione, agenzie governative, tecnici, stakeholder nazionali e internazionali, per affrontare insieme i cambiamenti della stagione post Pnrr e guardare al nuovo ciclo di programmazione 2028-2034. In tal senso, il Training Camp 2025 sarà caratterizzato da una partecipazione ancora più inclusiva, aperta a tutti gli amministratori del Lazio, e da una presenza qualificata di ospiti politici, scientifici e tecnici. La crescita dell’evento è testimoniata anche dalla partecipazione di numerose organizzazioni territoriali e dalla presenza significativa di imprese pubbliche e private.

Per Daniele Sinibaldi, Presidente Anci Lazio: “Il Training Camp 2025 è un’occasione di innovazione e di progettualità strategica per i territori della nostra regione. L’obiettivo è accompagnare i comuni del Lazio verso modalità di governo più moderne, valorizzando l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti, insieme a modelli di crescita sostenibili e inclusivi. Anci Lazio vuole avere un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche di coesione, mettendo a disposizione degli amministratori strumenti pratici per affrontare le sfide del presente e costruire comunità più forti e innovative. Siamo particolarmente lieti che questa edizione si svolga a Sperlonga, che diventerà una vetrina dell’Italia capace di innovare e rinnovarsi”.

Secondo Armando Cusani, Sindaco di Sperlonga: "Grazie per aver scelto Sperlonga come sede di questo importante confronto tra amministratori. La nostra regione, il Lazio, è un territorio di rilevanza strategica, non solo per la presenza di Roma, ma anche per il valore che ogni suo comune contribuisce a generare.

È fondamentale ricordare che i cittadini si rivolgono ai comuni per la maggior parte delle loro esigenze quotidiane. Per questo, è necessario rafforzare la capacità legislativa e operativa degli enti locali, affinché possano rispondere sempre meglio alle richieste della comunità”.