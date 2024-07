Caccia alla banconota da 0 euro: ecco a cosa serve e come averla

screnshot video da Numismatica Italiana

Le banconote da 0 euro, emesse per celebrare l'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, sono tornate nuovamente a disposizione dei collezionisti a partire dai primi giorni del mese di luglio, anche se in edizione limitata, dato che si parla di una tiratura di 3mila pezzi, dal numero 000001 a 003000.

Gli appassionati che hanno perso l'opportunità di accaparrarsi le banconote nella loro prima uscita, visto il grande successo riscosso durante la messa in commercio, potranno quindi aggiungere il pezzo alla loro collezione. Esteticamente le banconote da 0 euro assomigliano in tutto e per tutto a quelle utilizzate quotidianamente dai cittadini che vivono nei Paesi dell'Unione europea, ma a differenza di esse non hanno alcun valore concreto. Per ottenerle e ampliare la propria collezione è necessario quindi acquistarle, e si trovano in vendita da inizio luglio in numerosi siti turistici connessi proprio con l’evento in esse celebrato, vale a dire lo sbarco in Normandia, datato 6 giugno 1944.

Le banconote, parte della collezione “Euro Souvenir” dell’azienda produttrice Euro Banknote Memory, sono di colore rosa e vengono realizzate con la stessa cura di quelle emesse per la circolazione. Non tutte quelle a disposizione degli appassionati, tuttavia, recano su di sé scene tratte dall’episodio dello sbarco alleato: in alcuni esemplari infatti, ad esempio, è raffigurato il generale De Gaulle, oppure altre spiagge in cui è avvenuto l'approdo nel celebre D-Day o luoghi famosi e fondamentali nella liberazione. Ecco perché in tanti hanno acquistato più di un esemplare.

In realtà non si tratta della prima volta in cui vengono stampate delle banconote da 0 euro, dato che i primi pezzi del genere risalgono al 2015: la prassi nasce da un'idea del francese Richard Faille, il quale da tempo era specializzato proprio nella produzione di monete commemorative. Si tratta sempre di oggetti da collezione e per questo risultano particolarmente ricercati. In quasi dieci anni sono stati emessi oltre 2.500 diversi modelli di banconote, stampate in 30 nazioni: generalmente non hanno un grande valore di mercato, al massimo qualche decina di euro cadauna, tuttavia alcuni pezzi risultano già pressoché introvabili, e come sempre è la richiesta a fare il prezzo.

Per quanto concerne l'Italia, nello specifico, sono state stampate banconote da 0 euro per commemorare personaggi importanti della nostra storia, come ad esempio Cristoforo

Colombo, Caravaggio, Giulio Cesare, Leonardo da Vinci o Dante Alighieri, oppure per celebrare monumenti o luoghi di interesse turistico nazionale come il Colosseo, la Fontana di Trevi, il Pantheon e la Basilica di San Pietro.