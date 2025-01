Storie di uomini perseguitati

Foto di Pixabay

Giorgio e l’aggressione commissionata dalla ex

Il Centro Ankyra viene contattato dalla fidanzata di Giorgio: “Il mio ragazzo è perseguitato dalla sua ex”. Lui ha 26 anni, vive in una provincia veneta, è laureato e sta per prendere la specializzazione mentre lavora come insegnante. Conosce Luisa in università l’anno prima e la frequenta per poche volte nell’arco di un mese. La ragazza manifesta da subito comportamenti aggressivi e scatti d’ira, fa uso di hashish, dice di aver subito violenze dal padre, racconta parecchie e inutili bugie.

Quando lui decide di non vederla più, inizia la persecuzione: telefonate a ogni ora, spesso anonime, anche in ufficio, insulti, l’auto riempita di escrementi, gomme tagliate, biancheria intima piena di vermi spedita a casa. E ancora: manifesti diffamanti nei luoghi frequentati da lui e un’aggressione “commissionata” a due ragazzi con il volto coperto. Troppo per sopportare ancora: Da qui scatta la denuncia per stalking.

Marco e la stalker che spunta ovunque

Marco ha 30 anni, vive in provincia di Varese, lavora ed abita con i genitori. È felicemente fidanzato con una ragazza della sua età. Ma la sua ex lo perseguita. Si sono lasciati da tre anni, ma Elena non si arrende e non accetta che lui faccia la sua vita: già in passato la ragazza era stata “pressante, possessiva, prevaricante”, ma la situazione ore degenera: Elena spunta “casualmente” nei luoghi frequentati da lui e dalla nuova fidanzata. Marco trova ripetutamente la sua auto o la sua moto con le gomme tagliate, idem l’auto della sua ragazza. Decide di sporgere querela. Ma da quel momento comincia a soffrire di attacchi di panico e ansia.

Sergio e la relazione mai esistita

Sergio, 43 anni, vive in provincia di Milano. Musicista e scrittore di professione, convive ed ha una bambina di 3 anni. Contatta il Centro Ankyra in quanto vittima di stalking da parte di una donna. Una storia “mentale”, senza fondamenta, ma realmente logorante. Laura, conoscente comune ad altri suoi amici, lo contatta dicendo: “Sento che tra noi esiste una forte attrazione sessuale”. Sergio, che non ha mai alcun tipo di relazione intima con questa signora, rimane colpito dall’insistenza di Laura e accetta di incontrarla per fare chiarezza.

La donna si fa insistente, Sergio registra il colloquio, sente che in qualche modo deve difendersi da una minaccia che può degenerare, cerca di far capire a Laura che non è il caso. Da quel momento Laura, ferita dal rifiuto, inizia ad inviargli messaggi rabbiosi, rancorosi facendolo sentire in qualche modo responsabile e bugiardo. Lui la blocca, lei lo diffama pubblicamente sul suo blog.