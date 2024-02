"Sui miei social... Non ho detto niente". La frecciatina di Amadeus al Codacons

Ancora un siparietto sui social da parte di Amadeus, che dopo la multa ricevuta dalla Rai pr la pubblicità occulta a Instagram ora teme una nuova sanzione e, a ogni puntata, scherza con una punta di acidità sulla questione. In particolare, nella serata di oggi, la gag è andata in onda durante il momento dedicato a John Travolta. L'attore è stato uno degli ospiti d'onore di questo Festival, annunciato in pompa magna a pochi giorni dall'inizio della kermesse. Il massimo che si è riusciti a fargli fare, nel poco tempo a sua disposizione, è stato il "ballo del qua qua" con Fiorello e un mix di balletti che l'hanno reso famoso nei film indimenticabili.

Rivolgendosi al figlio presente in platea, ovviamente in prima fila, Amadeus si è informato se Josè gli avesse scattato qualche foto con lo smartphone, nonostante all'Ariston ciò che non manca sono proprio i fotografi. A risposta negativa del ragazzino, Amadeus allora scherza: " Mi serve pubblicarla su... Sui social. Non ho detto niente... I miei social sono Televideo... ". È così che il conduttore, da ieri, lancia frecciatine contro il Codacons e contro l'Agcom per la sanzione di oltre 170mila euro che l'Antitrust ha comminato, e poi il Tar confermato, in relazione ai siparietti suoi e di Chiara Ferragni lo scorso anno su quello stesso palco. L'esposizione continuata degli smartphone e del social-network di Meta configurano una pubblicità non autorizzata che è stata sanzionata. Ma non solo, perché sebbene la Rai ha annunciato di voler avanzare ricorso contro la decisione del Tar, i giudici hanno sottolineato, nella loro decisione, che " si ravvisano i presupposti per trasmettere la presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio per le valutazioni di rispettiva competenza ".

È comprensibile che quest'anno Amadeus faccia maggiore attenzione a quel che dice per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni ma se durante la prima puntata la gag poteva anche essere divertente, e anche attuale, visto che la decisione è stata comunicata ieri, alla seconda il tutto diventa stantio. I siparietti dell'anno scorso con Ferragni sono stati criticati ampiamente anche dallo stesso pubblico proprio perché ripetuti e costanti, considerati eccessivi proprio per l'esposizione eccessiva data al social network. Che ora Amadeus insista sul fatto risulta stucchevole e a tratti fuori luogo per il pubblico a casa.