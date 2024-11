La suocera in casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Mi chiamo Carla, ho due figli appena maggiorenni, sono un medico geriatra, ho un cane ormai vecchietto, faccio volontariato due volte la settimana in un centro che accoglie giovani con problemi psichici, una sera ogni quindici giorni esco a cena con le mie amiche di sempre, a casa non ho aiuti per i lavori domestici. Ah e sono anche sposata. Infatti mio marito ha da poco deciso che mia suocera verrà a vivere con noi. E improvvisamente la mia vita mi sembra un premio di consolazione.

***

Cara Carla, un po’ mi fa sorridere e un po’ mi fa tenerezza. È evidente che lei ha un talento per dedicarsi al prossimo: geriatra, due figli, cane, volontariato, incombenze domestiche… scommetto che anche quando esce con le amiche finisce così: si carica i loro problemi addosso e si mette a disposizione. È una cosa bellissima. Per gli atri. Ed è un vortice al centro del quale spesso ci si mette da soli senza più saperne uscire. Non conosco altro della sua storia ma forse, da qualche parte, in qualche momento, per chissà quale motivo in lei si è insinuato l’orrendo senso di colpa. Quando il senso di colpa ci contagia, si inizia a spargerlo indistintamente su ogni rapporto. Liberarsene è impossibile. Anche se ciò che dimenticano quelli che danno tutto al prossimo, è che poi a loro non rimane più niente. Neppure da dare. So che non rifiuterà di accogliere sua suocera in casa e non posso che complimentarmi con lei per questo.

Fa volontariato e poi caccia la mamma di suo marito?! Non può essere. Ma non può nemmeno essere che per lei non resti nulla. Vada a cena con le sue amiche tutte le settimane. E pretenda di sfogarsi come le altre. E si faccia aiutare in casa, visto che presto sarete in tanti…