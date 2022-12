"Supercazzole senza senso". L'affondo di Cruciani su Elly Schlein

" Sono delle supercazzole senza senso ". La Zanzara punge Elly Shlein e i suoi cavalli di battaglia politici. Ambientalismo, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze: gli argomenti sbandierati dalla deputata 37enne in occasione della propria candidatura alla segreteria Pd non hanno convinto per niente Giuseppe Cruciani. Così, durante la propria irriverente trasmissione su Radio24, il giornalista ha strigliato l'astro nascente della sinistra italica senza trattenersi. In particolare, ha stroncato alcuni passaggi del suo discorso programmatico pronunciato a Roma nei giorni scorsi.

" Si tratta di una signora non conosciuta ai più. Elly Schlein non la conosce nessuno, solo i giornalisti per ora ", ha esordito Cruciani, unendosi alla voce di quanti ritengono la candidatura dell'ex presidente dell'Emilia Romagna troppo di nicchia. E ancora, facendo riferimento al recente comizio romano della deputata, il conduttore della Zanzara è sbottato. " Una persona io la giudico da quello che dice... Tu devi sentire le supercazzole che io ho avuto l'avventura di ascoltare sul web, è una cosa pazzesca! 'La giustizia sociale e climatica...', ma che caz*o vuol dire?! Sono delle supercazzole senza senso ", ha strillato lo speaker radiofonico in diretta.

Il riferimento del giornalista, per l'appunto, era al discorso che Elly Schlein aveva pronunciato per annunciare la propria candidatura alla successione di Enrico Letta. In quell'occasione, la parlamentare di origini svizzere aveva auspicato " una visione che intreccia la giustizia sociale e climatica, una visione che tiene insieme il contrasto alle disuguaglianze di ogni forma con la necessità di salvare il Pianeta ". Immediato e diretto il commento di Crucuani: " Io impazzisco. Vuole salvare il Pianeta! ".