Swatch, lunghe file per accaparrarsi il nuovo orologio, a Milano ressa e lancio di sedie

File lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della collaborzione di Audemars Pigeut e Swatch. Ispirata alla Pop Art, questa collaborazione reinterpreta i codici iconici del Royal Oak attraverso un orologio da tasca dal design innovativo, disponibile in otto modelli e pensato per essere indossato in diversi modi, spiegano da Audemars Piguet. Il costo dell'orologio da tasca è di 385 euro e ci sono regole ben precise per l'acquisto: uno solo al giorno a persona per negozio. Così gli appassionati, i collezionisti, ma anche chi vuole uno degli orologi a edizione limitata per poterlo rivendere a costi più alti. In molti si sono messi in fila a partire anche da ieri sera, per cercare di essere il più possibile avanti ed essere sicuri di comprarne uno.

A Milano, le code erano così lunghe stamani che è stato necessario posizionare delle transenne. In piazza Gae Aulenti, poco prima delle 10 di stamani, orario di apertura dello store, la ressa e gli spintoni sono degenerati. In molti video che girano sui social, si vedono lanci di sedie e l'intervento della security per cercare di riportare la calma, mentre le persone che erano in fila sono scappate. In Corso Vittorio Emanuele, sempre a Milano, momenti di tensione, si sono verificati quando è stato annunciato che erano stati venduti tutti i pezzi del negozio, tra la delusione e la rabbia di chi era in coda anche dalla sera prima.

Nella Capitale, nel centro commerciale Porta di Roma, il negozio ha chiuso dopo aver esaurito tutti gli orologi a disposizione, ma le persone sono ugualmente rimaste ad aspettare. C'è chi, come documentato sui social da numerosi video, si è messo in fila ad aspettare da ieri sera, sfidando la pioggia che è caduta sulla città.