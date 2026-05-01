Targa e polizza: l'sos dei monopattini

Scatteranno tra poco più di 15 giorni le nuove regole per i monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione RC auto per tutti i conducenti. A Milano sono tre gli operatori di monopattini in sharing (Bird, Dott, Lime) per una flotta totale di 6mila veicoli, che denunciano una situazione piuttosto complessa nell'attuazione della legge.

Per quanto riguarda l'obbligo di targa «il primo mese, il portale della motorizzazione non ha funzionato in maniera ottimale, nel senso che non era possibile prendere appuntamenti per richiedere e ritirare le targhe - spiega Andrea Giaretta, vicepresidente Dott e Segretario Assosharing -. Tutt'ora permane una difficoltà per le agenzie che si occupano di questo servizio». Si parla di flotte di migliaia di veicoli. «Ci troviamo in grossa difficoltà. Stiamo cercando tutti di trovare dei piccoli slot per adeguarci però su due mesi a disposizione, ovvero dalla data della pubblicazione in Gazzetta della legge, uno l'abbiamo perso per problemi tecnici. È un percorso a ostacoli. Il settore, per altro, è da sempre favorevole all'identificabilità del mezzo, tanto che tutti i monopattini sono dotati di GPS, quindi identificati». Se, infatti, i mezzi delle flotte in sharing sono identificati presso il Comune e tramite Gps, al momento così non è per i privati: la targa permette di risalire al proprietario in caso di incidente e di verificare se il mezzo sia assicurato. Che cosa avete intenzione di fare? «Abbiamo un'interlocuzione aperta con la Motorizzazione - spiega Giaretta - per avere una proroga perchè non è possibile ottenere tutte le targhe entro un mese». «La prima disponibilità per potere ritirare le targhe è il 26 maggio, dieci giorni dopo l'entrata in vigore dell'obbligo - spiega Giorgio Cappiello, policy manager Italia di Bird -. Non solo, le agenzie possono ritirare 500 targhe alla volta, e noi abbiamo duemila veicoli solo su Milano». Le difficoltà riguardano anche il posizionamento della targa: la legge impone che sia apposta sul parafango posteriore o sulla parte anteriore», ma «il tema - continua Giarretta - è che il parafango posteriore è di plastica e quindi facilmente tagliabile o vandalizzabile: vogliamo evitare che le targhe vengano rubate. Quindi stiamo studiando se sia possibile apporle al telaio».

È slittato al 16 luglio l'obbligo dell'assicurazione Rc Auto perchè le assicurazioni non sono pronte. «I monopattini in sharing sono coperti dal 2019 con l'Rc, ora si vuole estendere la copertura ma manca il framework» spiega Cappiello. Tradotto: le compagnie stanno ancora studiano il prodotto assicurativo ad hoc, da qui la proroga di due mesi. Nel frattempo il comando della polizia locale sta predisponendo una circolare per spiegare a tutti gli agenti le varie casistiche di infrazioni: la targa non apposta in modo corretto, contraffatta, non visibile...Cosa si rischia? Solo una multa, ma i vigili contestano il fatto che non sia previsto il fermo del mezzo, che sicuramente sarebbe un incentivo maggiore per il rispetto delle legge. Saranno comunque potenziati i controlli: oltre al nucleo dei vigili in monopattino, una decina di agenti circa, saranno in campo i vigili in moto. Nuove regole che hanno l'obbiettivo di rendere più sicura la mobilità di queti mezzi anche se, secondol' Osservatorio nazionale sharing mobility 2025 gli incidenti ogni 100.000 noleggi sono in calo per monopattini e scooter mentre aumentano per il bikesharing: -2% per i monopattini, -7% per gli scooter e +113% per le biciclette.

Nel 2024, considerando gli incidenti ogni 100.000 km, si registra rispetto all'anno precedente una diminuzione per tutte e tre le tipologie di veicoli in sharing: -7% per i monopattini, -54% per gli scooter e 67% per le biciclette.