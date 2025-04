Polpo a colazione e iguana arrosto: la curiosa dieta di Jeff Bezos

Mancano ancora due mesi ma la città lagunare è già in fermento per un evento che si prevede come straordinario. Jeff Bezos, il leggendario fondatore di Amazon e pioniere dell'esplorazione spaziale con Blue Origin, ha scelto proprio la splendida Venezia per celebrare il suo matrimonio con la giornalista Laure Sanchez il 24 giugno 2025. I dettagli di cerimonie e banchetti sono ancora avvolti dal segreto, l'unica cosa che si sa per certo è che saranno all'insegna del lusso, quasi sicuramente a bordo del "Koru", il super yacht da 500 milioni di euro del miliardario americano.

Ovviamente anche il menù dell'evento è avvolto dal mistero anche se sicuramente sarà preparato da chef di fama internazionale. Per certo verranno serviti pietanze e vini di altissimo livello, magari con una puntina di eccentricità, caratteristica questa che ha sempre contraddistinto il re del commercio digitale. Bezos infatti è una figura che affascina il mondo non solo per le sue imprese imprenditoriali, ma anche per le sue abitudini, spesso fuori dal comune.

Tra queste, le sue stranezze e i suoi piatti preferiti a tavola non mancano di suscitare curiosità e, a volte, un pizzico di sorpresa. Per anni, l'immagine di Bezos è stata quella di un uomo concentrato sul lavoro, con un approccio pragmatico e talvolta spartano alla vita quotidiana. Tuttavia, nel corso del tempo, soprattutto dopo aver lasciato il ruolo di ceo di Amazon, abbiamo assistito a una sua trasformazione, non solo fisica ma anche nelle sue abitudini alimentari, che sembrano essersi evolute verso scelte più consapevoli e, occasionalmente, decisamente avventurose. In passato, Bezos non sembrava ossessionato da diete particolari o da scelte alimentari ricercate.

In un'intervista del 2017 con suo fratello Mark, rivelò un'abitudine mattutina piuttosto insolita: per anni, a colazione, mangiava un'intera confezione di biscotti Pillsbury. "Quando io e mia moglie ci siamo sposati, per un paio d'anni, ogni mattina a colazione mangiavo un'intera confezione di biscotti Pillsbury", confessò, ammettendo di non aver mai letto un'etichetta nutrizionale in vita sua e di aver sempre mangiato ciò che gli piaceva. Questa abitudine, sebbene golosa, non rientra certo tra le più salutari e testimonia un approccio al cibo basato più sul gusto che sulla consapevolezza nutrizionale. Tuttavia, questa fase sembra essere stata superata con l'evoluzione del suo stile di vita.

Negli ultimi anni, l'attenzione del pubblico si è concentrata sulla notevole trasformazione fisica di Bezos. Da un fisico più "rilassato", è passato a un aspetto decisamente più atletico e muscoloso. Questa metamorfosi è stata attribuita a un regime di allenamento costante e, soprattutto, a un cambiamento significativo nella sua alimentazione.

Le indiscrezioni e le rare dichiarazioni di Bezos e del suo entourage suggeriscono una dieta che ora predilige alimenti integrali, genuini e non processati, con un'enfasi particolare sull'apporto proteico e sui grassi sani.

Verdure, proteine magre, pesce e frutta secca sembrano essere diventati pilastri della sua alimentazione quotidiana. Tuttavia, è un suo particolare piatto preferito per il primo pasto mattutino che ha destato maggiore curiosità: polpo mediterraneo con patate, pancetta, yogurt all'aglio verde e un uovo in camicia. Una vera e propria colazione dei campioni!

Simili accostamenti rivelano un palato avventuroso e una predilezione per sapori intensi e consistenze diverse. Lungi dall'essere un semplice cappuccio e brioche, la colazione di Bezos sembra essere un pasto ricco e sofisticato.

Oltre alle sue abitudini più "regolari", Bezos è poi noto per non tirarsi indietro di fronte a esperienze culinarie estreme. Nel 2018, fece scalpore una foto che lo ritraeva mentre assaggiava dell'iguana arrosto durante l'esclusiva cena annuale dell'Explorers Club di New York. Questo evento è famoso per servire piatti esotici allo scopo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di gestire le specie invasive. In quella stessa occasione, furono serviti anche pitoni, tarantole ed enormi scarafaggi. Sebbene non si possa certo definire l'iguana arrosto come un suo vero e proprio piatto preferito questa esperienza testimonia la sua apertura a provare cibi insoliti e la sua partecipazione a eventi che escono dagli schemi convenzionali.

Nonostante la sua attuale predilezione per piatti ricercati e scelte alimentari salutari, Bezos non dimentica le sue radici. Nel 2022, postò una foto su Twitter di sé stesso mentre gustava un vassoio di hamburger, patatine fritte, Coca-Cola e nuggets di pollo da McDonald's, accompagnando l'immagine con la didascalia: "Il mio primo lavoro. E ancora lo stesso ottimo hamburger. Buona domenica!".

Questo gesto ha rivelato un lato più "popolare" e nostalgico del miliardario, dimostrando che anche un uomo di successo come lui può apprezzare un classico del fast food.

Un altro aspetto interessante delle abitudini alimentari di Bezos emerge dai racconti della sua compagna e futura sposa, Lauren Sanchez.

Sembra che la domenica mattina sia dedicata alla preparazione di pancake fatti in casa con mirtilli e gocce di cioccolato. Questo rituale familiare aggiunge un tocco di dolcezza e normalità alla sua vita, contrastando con l'immagine di un uomo sempre impegnato e dedito agli affari.

In definitiva, le abitudini alimentari e i piatti preferiti di Bezos rivelano un personaggio complesso e in evoluzione. Se un tempo la sua alimentazione sembrava guidata dalla praticità e dal gusto immediato (con una passione per i biscotti industriali), oggi appare più consapevole e orientata al benessere fisico, con una predilezione per cibi nutrienti e, a volte, decisamente originali come il polpo a colazione.

La sua apertura a esperienze culinarie estreme, come l'assaggio di iguana, dimostra un lato avventuroso e la sua partecipazione a eventi fuori dal comune. Allo stesso tempo, il suo occasionale ritorno ai sapori dell'infanzia, come un hamburger di McDonald's, e la tradizione dei pancake domenicali in famiglia, rivelano un legame con le sue radici e un desiderio di normalità.

Le stranezze alimentari di Bezos, quindi, non sono solo capricci di un

miliardario, ma un riflesso di unche spazia dalla semplicità all'esplorazione, dalla praticità alla ricerca del benessere, rendendo la sua figura ancora più affascinante e umana.