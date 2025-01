Saldi, occhio alle truffe online: ecco come non finire in trappola

Ascolta ora 00:00 00:00

I saldi invernali sono cominciati e sempre più persone, oltre a recarsi nei negozi, decideranno di acquistare online, attirati dai prezzi accattivanti e dalla merce più difficile da trovare fisicamente; purtroppo il web è anche il terreno di caccia dei truffatori, sempre pronti a tendere trappole per incastrare le vittime e rubare loro denaro e/o dati personali. Il rischio di cedere informazioni sensibili mentre siamo impegnati a spostarci da un sito all'altro è sempre molto elevato, e bisogna stare attenti.

Pertanto, prima di lasciarsi prendere dalla frenesia degli acquisti, sarebbe meglio prima verificare la pagina online da cui decidiamo di comprare.

Recenti studi, infatti, dimostrano che sempre più italiani stanno scegliendo la soluzione dell'online per fare shopping, sia per una questione di comodità che di risparmio. Secondo la banca online N26, quest'anno si è battuto un record, con maggiori acquisti via ecommerce rispetto al passato. Basti pensare che per il Black Friday si è avuto un incremento della spesa online del 6,2% rispetto all'anno 2023, mentre nel weeken del Black Friday c'è stata addirittura una crescita del 14%. Tutto fa pensare che anche durante i saldi invernali assisteremo allo stesso fenomeno.

Purtroppo ne sono consapevoli anche i truffatori, che non si faranno trovare impreparati. Esistono infatti dei veri e propri "fake shop", dei falsi negozi che mettono in vendita dei prodotti (spesso e volentieri di marchi importanti) a prezzi incredibili per attirare le vittime. Una volta ottenuto il pagamento, solitamente questi siti spariscono nel nulla e il truffato non riceve alcuna merce.

Come evitare certi raggiri? Per prima cosa non ci si dovrebbe mai fidare di un sito che propone oggetti a prezzi troppo convenienti. In secondo luogo, è buona abitudine leggere sempre le recensioni lasciate dagli altri clienti, e sarebbe meglio cercarle da più fonti. Infine, prima di acquistare, sarebbe bene ottenere qualche informazione in più sul sito, se non lo conosciamo.

Occhio, inoltre, agli annunci sui social. Bisogna sempre verificare che il profilo che ha pubblicato l'annuncio sia affidabile. Prima di procedere all'acquisto, si dovrebbe fare un giro generale del sito, così da verificare che sia tutto a posto.

Vanno controllate le immagini, la presenza di errori nelle frasi, e andrebbero controllate tutte le sezioni, così da assicurarsi che esistano.

Infine, grande attenzione deve essere data ai metodi di pagamento. Metodi strani andrebbero evitati. Bonifici o pagamenti mediante app sconosciute potrebbero seriamente nascondere una truffa.