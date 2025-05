"Ti faccio un p…, chiudi gli occhi". La battuta hot di Bella Hadid a Vogue

Bella Hadid in passerella per Vivienne Westwood

Kate Dennett del Daily Mail ci scherza su non si capisce bene se per senso dell’umorismo o spirito di ammirazione. Fatto sta che nel riferire la storia di una recente intervista concessa alla rivista Vogue dalla supermodella americana Bella Hadid la reporter si sofferma, non senza un certo apparente compiacimento, su una battuta scherzosa, ma decisamente hot, pronunciata dalla Hadid. Scrive testualmente la giornalista del Daily Mail: “In una conversazione a tutto campo, Bella ha parlato della sua debilitante battaglia contro malattie croniche e del motivo per cui desidera che la Casa Bianca conceda due settimane di congedo alle donne durante il ciclo mestruale”.

E fin qui tutto normale. O quasi. Ma il bello dell’intervista di Bella viene subito dopo: “Hadid ha iniziato con un'osservazione esplicita, facendo una battuta sfacciatamente audace sul sesso orale mentre si scusava per aver dovuto precedentemente cancellare l’intervista”.

Cioè? “Descrivendo la cancellazione come il suo “peggior incubo - prosegue il resoconto della cronista Dennet -, Bella ha scherzato: «Ti faccio un p… a parte! Basta che chiudi gli occhi!». Per l’inviato di Vogue un vero scoop. A luci rosse