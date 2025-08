Tivoli, schianto con una Porsche rubata: muore un giovane, due gravissimi

Una tragedia nella notte sulla via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana a Tivoli. Tre giovani di etnia rom, tutti poco più che diciottenni, si sono schiantati a bordo di una Porsche rubata contro il cancello di un’azienda. Uno di loro è morto sul colpo, gli altri due sono ricoverati in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 della notte tra domenica e lunedì, nei pressi del civico 15 di via Maremmana Inferiore, all’altezza di Ponte Lucano. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, proveniente dalla via Tiburtina, ha invaso la corsia opposta, urtando un cartello pubblicitario prima di schiantarsi violentemente contro il cancello d’ingresso di un'azienda. La supercar si è poi ribaltata, finendo la sua corsa con i tre occupanti incastrati tra le lamiere.

Estratti dai vigili del fuoco, uno muore in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, la polizia stradale e gli agenti del commissariato di Tivoli. I tre ragazzi, tutti senza documenti e al momento non ancora formalmente identificati, sono stati estratti a fatica dall’abitacolo distrutto. Uno di loro è arrivato in ospedale già privo di vita, gli altri due sono stati sottoposti a cure urgenti e versano in condizioni critiche.

Auto rubata poco prima in una carrozzeria

Le indagini della polizia stradale hanno appurato che la Porsche su cui viaggiavano i tre giovani era stata rubata poco prima dell’incidente da un’officina-carrozzeria della zona.

Il proprietario del veicolo ne aveva lasciato le chiavi per l. Al momento è stata informata la Procura di Tivoli, che coordina le indagini per fare chiarezza sia sulla dinamica dello schianto sia sulle circostanze del furto.