Dalla tombola a Monopoly: i 7 giochi per festeggiare con tutta la famiglia

Il periodo di Natale ha sempre tanti significati. Oltre all’aspetto religioso, per molti è simbolo di famiglia, di serenità e di gioia. Allegria e spensieratezza insieme a parenti e amici, un giorno che abbatte le differenze d’età e di pensiero, in nome dell’amicizia e della fratellanza. Pensiamo ai ricchi cenoni, senz’altro. Primo, secondo, contorno, dolce e così via. Ma dopo? Beh, è il momento di giocare: dai giochi da tavolo alle carte, passando all’immarcescibile tombola. In altre parole, c’è solo l’imbarazzo della scelta: ecco la lista dei 7 giochi delle feste.

Tombola

La grande attesa del periodo natalizia, lo svago par excellence tra pandoro e panettone. Tipica del meridione, la tombola è un gioco da tavola pluricentenario: la nascita risale addirittura al Settecento, in quel di Napoli, come strumento di sostituzione del lotto (interrotto durante le feste religiose). Spesso è accompagnata da un sistema di associazione tra numeri e significati, ovvero la Smorfia, prettamente di stampo umoristico.

Sette e mezzo

Sette e mezzo è sicuramente tra i giochi di carte più popolari in Italia ed è persino classificato come gioco d’azzardo. Giocare è semplicissimo: si utilizza un mazzo di quaranta carte da gioco che possono essere regionali italiane o francesi (in tal caso vanno eliminati 8, 9, 10 e i due jolly). Nel mazzo ci sono quattro carte di semi diversi per ciascun valore compreso fra asso e 7 più dodici figure (che valgono mezzo punto). Tutti contro il mazziere: l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile a 7 e mezzo. NB. Il re di denari vale come un van Gogh: può valere da mezzo a sette, a seconda della necessità del giocatore.

Mercante in fiera

Altro gioco tipico di Natale e con origini lontane è il Mercante in fiera. Nato nella Venezia del Cinquecento, è un gioco di carte figurate: si gioca usando due mazzi uguali da quaranta carte ciascuno e su ogni carta è rappresentata una figura differente. I giocatori scoprono le carte, disponendole in linea: quelle rimaste nel mazzo blu sono messe all’asta – la fase più divertente - a piacimento del banditore.

Monopoly

Con il passare degli anni anche Monopoly è entrato a fare parte della cerchia dei giochi tipici di Natale. Nato all’inizio del Ventesimo secolo su creazione della statunitense Elizabeth Magie, vede i giocatori impegnati ad acquistare proprietà terriere, costruire case e alberghi e incassare le “rendite”. L’obiettivo è fare fallire gli altri avversari, arrivando al ”vituperato” – da chi perde - monopolio.

Gioco dell’oca

Tra i principali giochi da tavolo in antitesi con la tecnologia troviamo sicuramente il gioco dell’oca. Inteso nella sua forma moderna – con il percorso a spirale e le decorazioni tipiche – risale alla seconda metà del Sedicesimo secolo, ma esistono teorie su antenati simili nell’Egitto dei faraoni. Il gioco è piuttosto semplice: si gioca su un tavoliere sul quale è disegnato un percorso a spirale composto da un determinato numero di caselle (63 o 90, i format più comuni): i giocatori procedono a turno lungo il percorso attraverso il lancio di una coppia di caselle. Chi arriva per primo, vince. Semplice ma stimolante soprattutto per i più piccoli.

Indovina chi

Se cercate un gioco da tavolo perfetto se si è in due, la scelta non può che ricadere su Indovina Chi? Tanti, quasi tutti, ci avranno giocato da bambini, ma non è un gioco che fa discriminazione in base all’età. Esistono numerose versioni speciali, ma alla fine le regole sono sempre le stesse: fare domande all'avversio con risposta sì/no e cercare di indovinare il personaggio misterioso.

Taboo

Tra i giochi di società può amati in Italia troviamo Taboo. Il gioco è semplice: lo scopo è fare indovinare ai membri della propria squadra una parola, senza però pronunciare una delle parole tabù, ovvero un elenco di cinque parole correlate a quella da indovinare. Le partite non risulteranno mai ripetitive, considerando che le parole da indovinare sono più di mille…