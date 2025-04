Tormentato dai call center? Ecco come difenderti dalle chiamate moleste

Ascolta ora 00:00 00:00

I nostri telefoni sono sempre più presi d'assedio dalle insistenti chiamate dei call center, e in certi casi la situazione può davvero farsi ingestibile. Oltre al disturbo evidente, in molti esprimono comprensibili preoccupazioni per la propria privacy, sentendola in certo senso violata. È importante sapere che esistono alcune strategie per cercare, se non di eliminare, almeno di mitigare il fenomeno, risolvendo in parte il problema.

Ci sono diversi metodi che possono essere utilizzati per bloccare le telefonate dei call center. La prima cosa da fare per contrastare il marketing selvaggio è quella di effettuare l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di un servizio gratuito che consente di bloccare le telefonate a scopo pubblicitario. In sostanza, le aziende non potranno più contattare il numero di telefono a scopo promozionale, a patto che la persona non abbia dato il suo consenso. La registrazione può essere fatta tramite telefono oppure online.

Altra soluzione è attivate il servizio anti-spam sui propri dispositivi. Ci sono infatti delle app realizzate proprio alla scopo di intercettare le telefonate sospette, e bloccare i numeri associati al telemarketing. Talvolta vengono bloccati anche i numeri sconosciuti giudicati potenzialmente rischiosi. Le applicazioni più famose sono Hiya, Truecaller o Should I Answer.

Certi telefoni, inoltre, consentono di agire direttamente dalle impostazioni. Alcuni smartphone, ad esempio, sono dotati di funzioni che possono essere attivate per bloccare i numeri molesti e/o sconosciuti.

Un'altra cosa da fare in caso di "assalto" da parte dei call center è contattare il proprio operatore telefonico. Alcuni, infatti, propongono ai clienti delle strategie da adottare, come attivare dei blocchi specifici contro alcune aziende di telemarketing, filtrando così le telefonate che arrivano sul telefono. Non sempre il servizio è gratuito, e si è tenuti a pagare una certa cifra per intervenire.

Un consiglio che viene dato spesso è quello di non condividere mai informazioni personali e dati sensibili in rete o sul telefono. Mai riportare il proprio numero di telefono, o le proprie coordinate bancarie: non si sa mai che utilizzo possa esserne fatto. Certi dati dovrebbero essere concessi solo in caso di assoluta fiducia, magari quando si sottoscrive un contratto. Allo stesso tempo, è fortemente sconsigliato rispondere alle telefonate provenienti da numeri sconosciuti, che potrebbero nascondere delle insidie.

Quando si ricevono molte telefonate dai call center, una cosa da fare è sicuramente quella di rivolgersi all'AGCM, l'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato. Nonostante non esistano ancora dei canali ufficiali per denunciare una politica scorretta da parte di una società di telemarketing, rivolgersi a questo ente potrebbe essere la soluzione migliore.