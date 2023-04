Toscani vuole i migranti sulle navi da crociera. E attacca gli italiani: "Vanno rieducati"

Il problema è che, con ogni probabilità, Oliviero Toscani credeva davvero alle proprie parole. Il fotografo milanese era tutt'altro che scherzoso quando, nei giorni scorsi, aveva esposto la sua ultima teoria pro-migranti: raccogliere i profughi con una nave da crociera e portarli in Europa. Tutti. Sotto il sole primaverile del parco archeologico della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, dove si trovava per realizzare un documentario, il noto polemista si era lasciato andare all'ennesima sparata destinata a suscitare clamore. Senza contare poi le sue offese agli italiani, rei di aver votato in maggioranza il centrodestra.

L'assurda teoria pro-migranti di Toscani

Ma andiamo con ordine: una corbelleria alla volta. E iniziamo dall'ingegnosa (si fa per dire) trovata del fotografo sull'immigrazione. Mentre l'Italia è messa alla prova nelle sue capacità di accoglienza - con hotspot al collasso e conseguenti difficoltà di gestione di profughi - Toscani, interpellato da Repubblica, ha affermato: " Io credo che dovremmo prendere le navi di Costa Crociere per raccogliere tutti i migranti e portarli in Europa, questo seriamente, non è una battuta... ". Non sappiamo se sia più assurda la teoria in sé o la precisazione sul fatto che non stesse scherzando. Di seguito, il noto fotografo ha aggiunto: " Ma prima facciamo salire i nostri governanti e lasciamoli lì in Africa, questa è una provocazione, ma serve per capire quello che si dovrebbe fare ".

La replica di Cruciani

" Un giorno, fra qualche decennio, i figli di queste persone vedranno i video dei loro parenti arrivati in Italia e altro che processo di Norimberga ", ha proseguito il polemista lombardo, che ha ribadito poi quegli stessi concetti su La7. " L'immigrazione ha portato fortuna ai Paesi dove c'è stata ", ha affermato in tv. Le posizioni di Oliviero hanno chiaramente diviso e provocato anche reazioni particolarmente critiche. A bacchettare il fotografo è stato, tra gli altri, anche il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. " Dico imbecille, dico cretino a Toscani che ha detto: 'Portate qui i migranti con le navi di Costa Crociere e in Africa lasciate i nostri politici'... ", aveva tuonato il giornalista su Radio24.

Le offese a Salvini e agli italiani. "Vanno rieducati"

Da parte del fotografo non erano mancate offese a Salvini ("Doveva andare in giro con il triciclo a fare i trasporti") e agli elettori italiani, colpevoli a suo giudizio di aver consegnato al centrodestra la guida del Paese. " Il problema è che la maggioranza degli italiani ha votato questa gente, quindi va rieducato un popolo. Siamo un popolo ignorante, mediamente corrotto, corruttore e facilmente corruttibile ", ha attaccato Toscani, con parole certo poco rispettose dell'esito democratico delle elezioni.