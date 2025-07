In contromano sulla A4, si risveglia l'unica sopravvissuta alla tragedia

Doveva essere il viaggio dei sogni per Mario Paglino e Gianni Grossi. Silvia Moramarco e Amodio Giurni erano pronti ad accogliere in casa una cucciola di barboncino, la piccola Olivia. Invece, la loro storia si è trasformata in una tragedia stradale, avvenuta domenica sull'autostrada Torino-Milano, a causa di una drammatica manovra contromano.

A provocare l’incidente è stato Egidio Ceriani, 81 anni, che ha imboccato l’autostrada contromano dopo un’inversione al casello di Arluno, percorrendo circa sette minuti nella direzione sbagliata. La sua Peugeot 207 si è schiantata frontalmente contro la Peugeot 3008 su cui viaggiavano i quattro amici novaresi. L’impatto è stato fatale per Ceriani e per tre dei passeggeri: Mario Paglino, Gianni Grossi e Amodio Giurni. L’unica sopravvissuta, Silvia Moramarco, 37 anni, è rimasta in coma fino a poche ore fa. Ora è cosciente e, secondo quanto riferito dagli amici, “ ricorda tutto dell’incidente ”.

Inchiesta in corso e funerali

Sull'accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Milano, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell’anziano conducente per chiarire le cause che l’hanno spinto a compiere una manovra tanto pericolosa. Le salme delle tre vittime sono state trasferite all’ospedale di Legnano per ulteriori accertamenti, ma è già stato autorizzato lo svolgimento delle cerimonie funebri.

Un rosario in memoria di Amodio Giurni si terrà oggi alle 18 nella chiesa della Madonna del Bosco a Novara. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì, alle 10.30 nel convento di Sant’Antonio da Padova a Tito (Potenza), suo paese d’origine. Le esequie di Mario Paglino e Gianni Grossi si svolgeranno invece venerdì, alle 10.30, nella basilica di San Gaudenzio a Novara.

Il ricordo di Mattel e del mondo dello spettacolo

Paglino e Grossi, uniti nella vita e nel lavoro, erano noti nel panorama internazionale per “Magia 2000”, il laboratorio da loro fondato per creare Barbie su misura. Il brand Barbie, in un post ufficiale, ha voluto rendergli omaggio con parole di affetto e riconoscenza:

“ Barbie è migliore e più ricca grazie al loro amore per il brand. Onoriamo la loro memoria con profonda gratitudine. Mario e Gianni hanno trasformato ogni creazione in un capolavoro e hanno condiviso un’energia che portava calore e gioia. ” Il post, pubblicato sui canali ufficiali Mattel con sfondo nero e testo bianco, sottolinea anche il loro impegno umanitario: “ Con la loro sconfinata generosità hanno creato innumerevoli bambole da mettere all’asta, a beneficio di associazioni benefiche care ai loro colleghi collezionisti .”

Il cordoglio degli "amici famosi"

Il lutto ha colpito profondamente anche il mondo dello spettacolo. Max Pezzali e la moglie li hanno ricordati come “ due amici fraterni ”, mentre Paola Iezzi ha affidato il suo dolore a una serie di storie Instagram: “S apere che ve ne siete andati in un modo così assurdo e tragico aggiunge dolore a questa nostra immensa perdita .”