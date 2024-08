Tragedia sfiorata in casa Martinez: Agustina salva il figlio dalla caduta di uno specchio

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia sfiorata in casa del calciatore argentino e capitano dell'Inter Lautaro Martinez. La moglie Agustina Gandolfo ha salvato il figlio Theo, di appena un anno, da un incidente domestico che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. La drammatica sequenza dell'incidente è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, che la coppia ha installato all'interno dell'abitazione di famiglia, e poi è stata condivisa sulla piattaforma Instagram dalla modella e influencer argentina, che ha raccontato il dramma vissuto nelle scorse ore.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono una delle coppie più in vista sui social network. Il capitano dell'Inter e la compagna si sono sposati sul lago di Como il 29 maggio 2023 coronando una storia d'amore iniziata nel 2018 con il colpo di fulmine e proseguita con la nascita della prima figlia Nina (nata nel 2021) e poi del piccolo Theo, nato nel 2023. Proprio quest'ultimo, nelle scorse ore, è stato protagonista di un incidente domestico che avrebbe potuto concludersi in tragedia se la madre Agustina non fosse intervenuta tempestivamente per salvargli la vita.

L'incidente ripreso dalle telecamere

L'impressionante sequenza dell'incidente è stata registrata dalle telecamere di sicurezza installate nella stanza armadio della coppia. Nel video, che l'influencer argentina ha condiviso nelle storie della sua pagina Instagram, si vede il piccolo Theo entrare rapidamente nella cabina e dirigersi verso lo specchio posizionato a parete. Il piccolo si appoggia alla specchiera colpendola ripetutamente ma nel riflesso si vede Augustina sorvegliare a debita distanza il bambino. All'improvviso, però, lo specchio comincia a oscillare per poi cadere verso il piccolo. Solo lo scatto fulmineo e la prontezza di riflessi di Agustina Gandolfo ha scongiurato il peggio.

Il filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza ha immortalato l'argentina mentre corre rapidamente verso il figlio che stava per essere schiacciato e afferra in tempo la specchiera evitando il dramma. Agustina ha poi pubblicato il video dell'incidente domestico sui suoi canali social, commendando l'accaduto: " Theo mi fa venire un infarto" . Com'era prevedibile il breve filmato è diventato virale sul web, scatenando molteplici reazioni ma soprattutto generando un'ondata di affetto da parte dei follower della coppia.

Lautaro e Agustina avevano da poco festeggiato il primo compleanno del piccolo Theo, nato il 7 agosto 2023, e su Instagram avevano condiviso molte foto della giornata di festa trascorsa con amici e parenti. Mai si sarebbero immaginati che, di lì a pochi giorni, avrebbero sfiorato un dramma simile.