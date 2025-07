Tragedia sull’A1: distrutta la famiglia Visconti, morte tre persone, gravi madre e figlia di 4 anni

Una tragedia ha colpito la comunità di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un violento incidente avvenuto lungo il tratto fiorentino dell’Autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, ha spezzato la vita di tre membri della famiglia Visconti. La loro Fiat Panda è stata tamponata da un Tir per cause ancora in fase di accertamento.

Le vittime

A perdere la vita sono stati Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania; la compagna Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, peruviana, e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, nata in Perù ma cresciuta in Italia. Con loro è morto anche il cane di famiglia.

I feriti gravi

A bordo dell’auto viaggiavano anche Silvana Visconti, 37 anni, probabilmente alla guida, e la figlia Summer, di soli 4 anni. Entrambe sono ricoverate in condizioni gravissime: la madre al Policlinico Careggi di Firenze, la piccola all’ospedale pediatrico Meyer, entrambe in prognosi riservata.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria si sarebbe fermata improvvisamente sulla corsia di marcia. Alcune auto sarebbero riuscite a evitarla, ma il Tir che sopraggiungeva non ha potuto fare altrettanto, travolgendola in pieno.

Chi erano

La famiglia Visconti era ben conosciuta a Gravellona Toce, dove risiedeva in via Stampa, nei pressi della clinica Garofalo. Mauro Visconti aveva lavorato per il Comune di Omegna in vari ruoli, mentre la compagna era impiegata in una casa di riposo a Verbania. La figlia Silvana proseguiva la tradizione familiare, lavorando come operatrice socio sanitaria.

Il cordoglio della comunità

" Una tragedia sconvolgente ", ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi, ricordando l’incontro con una delle vittime pochi giorni fa. " Mi aveva riconosciuto come sindaco e ci eravamo messi a parlare: viveva nella stessa casa in cui ero cresciuto. È una coincidenza che oggi assume un sapore amaro. Ho chiesto di essere messo subito in contatto con i parenti per capire come possiamo aiutare. Ora la priorità è la donna e la bambina sopravvissute. Per loro ci siamo. Verrà proclamato un giorno di lutto cittadino ".

La comunità si stringe attorno ai

familiari rimasti, in attesa di notizie dai due ospedali dove si trovano madre e figlia. Un’intera città piange la perdita di una famiglia che, come ha detto il sindaco, stavauna vita serena.