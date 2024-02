Terremoto di magnitudo 4.1. Scossa a Parma, si è sentita fino a Milano

Prosegue lo sciame sismico in Emilia-Romagna con scosse di magnitudo medio-bassa che stanno impensierendo la popolazione. L'ultimo terremoto si è registrato alle 13.06 a 5 chilometri in direzione NE da Calestano, in provincia di Parma. Secondo i dati definitivi dell'INGV la scossa ha avuto una magnitudo di 4.1 a 20.7 Km di profondità. Si tratta di quella per il momento più forte. Da giorni, ormai, l'Appennino emiliano è interessato da uno sciame sismico che gli esperti non sanno come potrebbe evolversi. Sembra chiaro, in base a latitudine e longitudine che siano due le faglie che si sono attivate, una più superficiale e una più in profondità e al momento non è dato sapere quale potrebbe essere l'evoluzione nel breve termine, in una zona che, comunque, è a elevata sismicità.

Al momento non si registrano danni a persone o a cose in quella zona, come confermano i vigili del fuoco. I cittadini si stanno rivolgendo ai centralini solamente per chiedere informazioni. Comprensibile la paura dei residenti del piccolo borgo sull'appennino emiliano, ricco di storia e di cultura. Borgo di antichissime origini, nel suo territorio vanta innumerevoli chiese realizzate nei primi secoli del Mille e un centro storico particolarmente curato e di elevato valore artistico. La scossa è riuscita a propagarsi arrivando fino alla Lombardia, con segnalazioni di scosse da Milano fino a Como. Segnalazioni anche in Liguria, Veneto e Toscana.

Subito dopo la scossa di Calestano se ne sono registrate altre due, di magnitudo più bassa, in provincia di Parma, in particolare a Solignano e Varano de' Melegari, entrambe sotto magnitudo 3. Pochi minuti prima del terremoto con magnitudo 4.1, invece, una scossa di magnitudo 3 è stata percepita a Langhirano, sempre nella provincia di Parma. Lo sciasme sismico continua e gli esperti non sono in grado di dire se l'energia si stia scaricando gradualmente con scosse a bassa intensità o se, invece, ci potrebbe essere un terremoto ancora più forte della scossa di Calestano. La popolazione è in allerta, tutti i dispositivi sono stati attivati.