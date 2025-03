Il trucco per risparmiare con la lavatrice: a cosa servono le foglie di alloro

Ascolta ora 00:00 00:00

Antichissimo e molto conosciuto, l'alloro è una piante onnipresente nelle nostre cucine, ma non solo. I suoi utilizzi sono disparati, tanto che c'è chi lo impiega anche nelle pulizie, specialmente per fare il bucato. Incredibile ma vero, l'alloro ha degli ottimi effetti sia sulla lavatrice che sui nostri indumenti. Provare per credere.

Una delle proprietà dell'alloro è quella di essere un importante antimicotico e antimicrobico. Usandolo nel bucato, otterremo dei capi ben sanificati, oltre che molto morbidi. Fra i vari consigli di utilizzo, infatti, compare proprio quello di inserire alcune foglie nel cestello della lavatrice, e poi avviare il programma prescelto. Oltre a migliorare le condizioni dei nostri indumenti, le foglie della pianta sanificheranno anche il cestello, rimuovendo cattivi odori e disinfettando il tutto, così da rendere l'elettrodomestico perfettamente pulito e pronto per il prossimo utilizzo. Si tratta di un ottimo modo per risparmiare, dato che non sarà più necessario ricorrere all'ammorbidente e al disinfettante.

Le foglie da aggiungere al bucato variano a seconda della necessità. Per lavare e disinfettare, bastano dalle 3 alle 5 foglie insierite in un piccolo sacchetto di stoffa. Il programma deve poi essere avviato con tutta l'operazione di lavaggio. Se invece intendiamo sanificare proprio la lavatrice, allora sarebbe bene preparare un infuso. Si mettono 10 foglie di alloro in un pentolino di acqua calda e si porta a ebollizione. Il liquido ottenuto deve poi essere conservato in un contenitore e poi aggiunto alla lavatrice prima di avviare un programma di lavaggio breve. In questo modo si sanificherà l'elettrodomestico.

Bisogna infine ricordare che l'alloro non si limita a sanificare, ma rende morbidi i nostri abiti, funzionando meglio di un ammorbidente. Non solo. Ha capacità antistatiche, e previene le irritazioni cutanee. Come se ciò non bastasse, le foglie di questa pianta sono capaci di ravvivare dei capi scoloriti e/o rovinati.

Basta far bollire 10 foglie con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio in una pentola d'acqua per circa 20 minuti. Nel composto, privato delle foglie, si andrà poi a inserire l'indumento che vogliamo salvare, per poi lasciarlo almeno 24 ore. Il risultato sarà incredibile.