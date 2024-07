Tutti i giorni da bollino rosso: ecco quando non partire per le ferie

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'arrivo dell'estate, tanti italiani sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere la località prescelta per le vacanze oppure fare un semplice toccata e fuga al mare, o in montagna; occhio, però, perché ci sono delle giornate da bollino rosso durante le quali sarebbe meglio evitare mettersi al volante, così da evitare di restare imbottigliati nel traffico.

Secondo gli esperti, ci sono ben nove giornate in questo mese di luglio in cui viaggiare si rivelerà particolarmente difficile. Stando alle previsioni effettuate da Viabilità Italia, centro di coordinamento nazionale della polizia stradale, non avremo giornate da bollino nero - cosa di per sé rassicurante - ma in molte occasioni avremo situazioni da bollino giallo, ossia con traffico intenso, e da bollino rosso, con traffico particolarmente intenso. In tutto sarebbero nove giornate, anche se è impossibile fare previsioni infallibili. Quando parliamo di traffico, infatti, ci sono anche elemente imponderabili, come incidenti, condizioni meteo avverse e problemi con i cantieri. Tutti elementi che possono provocare sostanziali rallentamenti ma che non possono essere previsti.

Vediamo, dunque, le giornate che si preannunciano particolarmente difficili.

Sabato 6 luglio. La prima giornata intensa dal punto di vista del traffico è stata ieri. Le autorità compententi hanno deciso di assegnarle il bollino giallo, sia per quanto riguarda la mattina che il pomeriggio, con tanto di divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nella fascia oraria 8.00-16.00; Domenica 7 luglio. Anche la gionata di oggi è stata segnata con il bollino giallo per quanto riguarda la mattina. A partire dal pomeriggio, invece, scatterà il bollino rosso. Il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate è previsto dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00. Sabato 13 luglio. La giornata del prossimo sabato sarà contrassegnata dal bollino giallo, sia per la mattina che per il pomeriggio. Il divieto per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sarà attivo dalle 8.00 alle 16.00; Domenica 14 luglio. Giornata da bollino giallo la mattina, e rosso per il pomeriggio. Il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sarà attivo dalle 7.00 alle 22.00; Sabato 20 luglio. Per la giornata del 20 luglio il bollino rosso scatterà la mattina, mentre nel pomeriggio si passerà al giallo. Il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sarà presente dalle ore 8.00 alle ore 16.00; Domenica 21 luglio. Nella penultima domenica di luglio ci sarà bollino giallo la mattina e rosso di pomeriggio, con divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 7.00 alle 22.00; Venerdì 26 luglio. Per quanto concerne l'ultimo venerdì del mese, che anticipa il weekend, avremo bollino giallo sia di mattina che pomeriggio. Il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate è previsto dalle 16.00 alle 22.00; Sabato 27 luglio. L'ultimo sabato del mese comincerà con il bollino rosso la mattina, che diventerà giallo nel pomeriggio. Divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Domenica 28 luglio. Bollino rosso sia di mattina che di pomeriggio per l'ultima domenica di luglio. Una giornata davvero difficile dal punto di vista degli spostamenti. Il divieto di circolazione dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate sarà attivo dalle 7.00 alle 22.00.

Per avere un'idea più precisa della situazione del traffico viene poi

consigliato di consultare i canali del Cciss (Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale), così da viaggiare sempre informati. C'è poi l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) e un numero da contattare, 800.841.148.