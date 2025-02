Tutti i segreti del caffè in moka: ecco quali sono gli errori da non fare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caffè è una delle bevande più amate degli italiani, tanto che in molti lo bevono spesso e più volte nel corso della giornata; bisogna però saperlo preparare bene, specie quando si utilizza la moka, uno strumento d'eccellenza. Intervenuti nel corso della trasmissione Report, in onda su RaiTre, gli esperti dell'azienda Bialetti hanno fornito dei preziosi consigli per preparare il miglior caffè. Non solo. Sono stati elencati anche tutti gli errori che non dovrebbero mai essere fatti.

Gli errori da non fare mai

Primo passaggio a cui fare attenzione è la quantità d'acqua che andiamo a inserire nella moka. Il livello dell'acqua, spiega l'esperto della Bialetti, deve restare al di sotto della valvola. Si tratta di un limite da tenere sempre presente per questioni di sicurezza. "Il calcare all'interno potrebbe inficiarne il funzionamento" , spiega il tecnico Bialetti. "E poi, se l'acqua la supera, questo diventa un piccolo geyser di acqua bollente, pertanto è meglio che esca soltanto il vapore" . Quando si vede il getto di acqua bollente, dunque, non significa che la moka funziona, quanto piuttosto che si è raggiunto delle pressioni limite.

Occhio anche al macinato del caffè, perché anche questo può comportare delle difficoltà. Se questo è troppo sottile può generare problemi. " Oppure si può aver fatto la famosa montagnetta e sovradosato ", afferma Andrej Godina, ricercatore dell'università di Trieste. "Non bisogna mai farlo. Il caffè va messo piano, non bisogna pressare. Se io faccio la montagna, e poi la presso col cucchiaino, si crea una sovrapressione che non permette all'acqua di salire. La valvola si apre ed esce acqua bollente che potrebbe investire la persona vicino a noi".

Non va bene neppure l'acqua di rubinetto, che molti invece utilizzano.

Come fare il caffè

Il segreto per un buon caffè, dunque, è riempire d'acqua la moka mantenendo il livello sotto la valvola. L'acqua dovrebbe essere quella minerale in bottiglia, ovviamente liscia. Si inserisce la polvere senza pressare, e poi si chiude, attendendo che la bevanda sia pronta.

Un altro consiglio lasciato dagli esperti è quello di mantenere la fiamma del gas in modo che non superi la base della caffettiera. Il fuoco fornito deve essere dolce e costante, senza variazioni durante tutto il processo di preparazione.

La fiamma va poi spenta quando il caffè è arrivato a metà del raccoglitore. Non va bene, quindi, spegnere soltanto quando si avverte il caratteristico gorgoglio. La pressione rimanente, infatti, provvederà da sola a far uscire il caffè, senza bisogno di insistere col fuoco.