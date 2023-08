"Se lo avessi saputo...". Il dj, la musica dance e le lacrime: tutti i retroscena sul party delle corna

Il video del divorzio dell’estate è virale: tutta Italia è entrata in contatto con gli affari privati di Massimo Segre e Cristina Seymandi. Un caso scoppiato nella Torino bene – da una parte un noto finanziere, dall’altra un’imprenditrice già ex collaboratrice di Chiara Appendino – lo scorso 28 luglio ma diventato di dominio pubblico solo negli ultimi giorni. I fatti sono ormai noti: il discorso per annunciare le nozze trasformato in un elegante j’accuse tra tradimenti e bugie. Ora emergono anche le testimonianze di quanto accaduto alla festa privata nella villa in collina del manager vicino a Carlo De Benedetti.

"Io una serata così non me la sarei mai immaginata. Se mi avessero detto che il dottor Segre aveva in mente di fare quello che ha fatto, sicuramente non avrei accettato l’invito. Anche perché qualcuno ha ipotizzato che i membri dello staff sapessero. Noi non sapevamo proprio niente” , le parole affidate al Corriere della Sera da Maurizio Arena, dj della festa sopra citata e al fianco di Segre nel video che ha fatto il giro della rete.

Nessuno era a conoscenza delle intenzioni di Segre, un coup de théâtre che ha lasciato tutti i presenti – parenti e amici dell’ormai ex coppia – di sasso. Il dj ha parlato di una situazione surreale, soprattutto al termine del discorso del finanziere: “Ho provato a riaccendere l’atmosfera con Bob Sinclar, l’istinto è stato quello, volevo togliere quel silenzio glaciale. Sono decenni che faccio questo mestiere, mai mi era capitata una cosa simile” .

Un’altra testimonianza è quella di Chiara Iadicicco, responsabile del catering dell’evento. Durante la filippica di Segre, la donna si stava occupando della torta: “Ero lì per lavoro, ascoltavo il discorso, ma senza grande coinvolgimento. Stavo facendo altro. Quando tutto si è concluso, il signor Segre se n’è andato immediatamente e la signora ha provato a seguirlo. Poi non li ho più visti” .