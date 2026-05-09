TuttoFood e Confcommercio Milano, alleanza per le imprese

Dall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere fieristico di Rho Fiera e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza partecipa alla manifestazione con un programma di iniziative rivolte ai propri associati, sviluppato in collaborazione con la manifestazione di Fiere di Parma con l’obiettivo di offrire occasioni concrete di aggiornamento professionale, networking e confronto sui principali trend del settore.

Iniziativa che porta il mondo del commercio in Fiera Milano dove TuttoFood in 10 padiglioni propone l’offerta di business con circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100 mila visitatori professionali. Una piattaforma di business e contenuti per l’intera food community mondiale, dove la tradizione alimentare incontra l’innovazione: un punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore e per guidare il rilancio del comparto alimentare.

Grazie alla partnership tra Tuttofood e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, gli associati di Epam Fipe Milano, l’Associazione dei pubblici esercizi e Assofood, l’Associazione del dettaglio alimentare partecipano martedì 12 maggio a un tour dedicato in Fiera. Realizzato in collaborazione con Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani, il tour sarà guidato dalla chef Annamaria Pellegrino, consigliere nazionale Apci, consigliere dell’Accademia Italiana della Cucina e presidente dell’Associazione Italiana Food Blogger.

Il programma si articola in una serie di tappe: dall’approfondimento sulla filiera del pomodoro di alta qualità con Solania, per evidenziare il legame tra territorio, materia prima e cucina professionale, al focus di Demetra sulla rilettura in chiave contemporanea dei prodotti della tradizione italiana, con soluzioni orientate a efficienza e qualità. Il percorso si conclude nella Mixology Experience di Apci con un momento di confronto sul rapporto tra cucina e mixology insieme allo chef Roberto Conti (Casa Camperio e Corner 58), protagonista della scena gastronomica milanese, noto per la sua capacità di coniugare tradizione italiana, creatività e tecniche innovative.

Nella Mixology Area (Padiglione 6), Epam Fipe Milano promuove due momenti di approfondimento dedicati ai principali trend della ristorazione contemporanea, portando sul palco esperienze di imprese associate del territorio. Obiettivo: mettere a confronto modelli imprenditoriali diversi ma complementari e offrire una lettura delle trasformazioni in atto nel comparto.

Martedì 12 maggio alle ore 12, con il talk “Happy Hour: un rito che sta cambiando?”, si apre un confronto sull’evoluzione dell’aperitivo tra nuove abitudini di consumo e riposizionamento dell’offerta, con l’intervento di Daniele Crespi, imprenditore del locale milanese Nott.

Mercoledì 13 maggio alle ore 12, il talk “Light & Gusto” sarà invece dedicato al tema delle proposte leggere e salutistiche, sempre più centrali nel settore, con il contributo di Roman Touliganov, founder di Radice Tonda.

Grazie alla collaborazione con TuttoFood, i soci di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza hanno potuto usufruire di biglietti gratuiti per

accedere alla manifestazione, disponibili in, favorendo così la partecipazione delle imprese questo grande appuntamento di rilievo internazionale per il settore.